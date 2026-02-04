Nem fog többet csúszni a GTA 6 megjelenése

Jó hangulatban zajlott a Take-Two Interactive játékkiadó legújabb pénzügyi beszámolójának az ismertetése. A 2025. december 31-gyel lezárult három hónapos időszakban a vállalat bevétele meghaladta a várakozásokat, így az üzemi vesztesége is jelentősen csökkent. Emellett Strauss Zelnick vezérigazgató megígérte a részvényeseknek, hogy idén nagyon sok pénz áll majd a házhoz, nem csúszik tovább a GTA 6 megjelenése, 2026. november 19-én PlayStation 5 és Xbox Series konzolokra is meg fog jelenni.

Lucia Caminos, a GTA 6 női főszereplője

Fotó: Rockstar Games

A szó szerint tízmilliók által türelmetlenül várt Grand Theft Auto VI kapcsán elmondta, hogy a játék kiadását felvezető reklámkampány a nyáron kezdődik, onnantól jönnek majd végre új információk a nyílt világú akciójátékról.

Klasszikus módszerekkel készítik a GTA 6-ot

Zelnick továbbra is lelkesedik a mesterséges intelligencia játékipari hasznosításának a lehetőségeiért, de a Games Industry számára tisztázta, hogy a GTA 6 fejlesztését végző Rockstar teljesen klasszikus módon, MI-eszközök nélkül keltette életre a Miamiról mintázott Vice City-ben játszódó játékot.

A világaik kézzel készültek. Ez teszi azokat egyedivé. Nulláról vannak felépítve, épületről épületre, utcáról utcára, környékről környékre. Nem procedurálisan generáltak, és nem is szabad azoknak lenniük

– mesélte Zelnick.

A Take-Two első embere nem véletlenül tisztázta ezt a kérdést, tavaly több botrány volt abból, hogy a fejlesztők beismerték a játékaikban az MI-alapú eszközök használatát, vagy jelezték azok bevetését a következő termékeikben.

Az MI használata jelenleg pavlovi reflexből felháborodást és boszorkányüldözést vált ki a gamerek széles köréből, függetlenül attól, hogy stúdiók pontosan mire és hogyan használták vagy szeretnék használni a technológiát.

A mesterséges intelligenciás megoldásokat a fejlesztők és a játékosok kizsákmányolásával, az igénytelen és jellegtelen szemét generálásával asszociálják a gamerek.

