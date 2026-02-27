Mesterséges intelligenciás innovációkat jelentett be a Burger King gyorsétteremlánc, az amerikai egységeiben az év végéig bevezetné a BK Assistant komplex étteremkezelő szoftvert, továbbá annak részeként hangasszisztenst tenne a dolgozók által viselt fejhallgatókba. A Patty névre keresztelt asszisztens az OpenAI technológiáira épül, megkönnyítené a munkát, továbbá kémkedésen keresztül javítaná a dolgozók és a vevők közti kommunikáció színvonalát.

A dolgozók fejhallgatóján keresztül fog fülelni a gyorsétteremlánc MI hangasszisztense

Fotó: Burger King

A Burger King teljesen integrálni kívánja a BK Assistant rendszert és a Patty hangasszisztenst a gyorséttermek egyéb informatikájával, így azok képesek lesznek jelezni a dolgozóknak a meghibásodásokat, instrukciókat adhatnak a gépek kitakarításához, vagy éppen elmondhatják, hogy hány szelet szalonnát kell tenni egy specifikus burgerbe.

Önfejlesztési eszköz lesz a Patty a gyorsétteremben

A Patty másik nagy innovációja, hogy az egész műszak alatt gyakorlatilag kémkedik a dolgozók után, naplózza az udvariasságuk mértékét.

Szavakra és mondatokra figyel, például az „Üdvözöllek a Burger Kingben!”, a „légy szíves”, továbbá a „köszönöm” frázisok használatával lehet piros pontokat szerezni nála.

Az üzletvezetők lekérhetik az egységük udvariassági pontszámát, amelyből elméletileg kiderül, hogy érdemes-e a munkahelyi szinergiák javításának céljából befektetni az önfejlesztés valamely formájába.

A Burger King már dolgozik rajta, hogy a beszélgetések tartalma mellett azok hangnemét is képes legyen pontozni a mesterséges intelligenciája.

Az amerikai Burger King az év végéig az összes amerikai gyorséttermében bevezetné a BB Assistant platformot, a kísérleti Patty asszisztenst pedig ötszáz egységében teszteli.

