Nem csak amerikai cégek képesek többé mesterséges intelligenciával sokkolóan élethű videókat készíteni, a kínai Bytedance a múlt héten elérhetővé tette a Seedance 2.0 rendszerét. Az OpenAI Sora és Google Veo ellenfelét próbálgatni kezdett felhasználók nagyon gyorsan két megállapítást is tettek: egyrészt meggyőző klipeket lehet generálni az eszközzel, másrészt pedig a Bytedance nyilvánvalóan Hollywood jogvédett mozgóképes anyagait engedély nélkül felhasználva tanította be.

Pillanatkép a Seedance 2.0 modellel készült, Brad Pittet és Tom Cruise-t felvonultató MI-videóból. Felhördült Hollywood, hogy miket lehet készíteni az MI-alapú videógenerálóval

Fotó: Ruairi Robinson / X

A hétvégére végigsöpörtek az interneten a Seedance 2.0-val készült videók, a legnagyobb visszhangot kapotton Brad Pitt és Tom Cruise akciófilmes jelenetben verekedtek, míg más felhasználók meglepően jó Transformers- vagy Family Guy-jeleneteket készítettek. Nem csak amerikai érdekek sérültek, Dragon Ball Z- és Pokémon-klipeket is limitációk nélkül lehet gyártani vele.

This was a 2 line prompt in seedance 2. If the hollywood is cooked guys are right maybe the hollywood is cooked guys are cooked too idk. pic.twitter.com/dNTyLUIwAV — Ruairi Robinson (@RuairiRobinson) February 11, 2026

Dühöngenek a hollywoodi stúdiók

A helyzet miatt hétfőre amerikai tűz alá került a TikTok anyacége, a Disney-t követően a Paramount Skydance is megfenyegette a Bytedance-t az MI-alapú videógeneráló miatt. A cégek szerint Seedance 2.0 a jogvédett anyagaikat illetéktelenül felhasználva derivatív mozgóképeket képes létrehozni a szellemi tulajdonaik alapján, kimagyarázhatatlan és nyilvánvaló jogsértés történik.

Ez teljességgel elfogadhatatlan, és aláássa az emberei tehetségek pénzkeresési lehetőségét. A Seedance 2.0 figyelmen kívül hagyja a törvényt, az etikai megfontolásokat, az iparági megszokásokat, továbbá a hozzájárulással kapcsolatos alapelveket. Az MI felelősségteljes fejlesztése felelősséget kíván, és ezt itt nem található meg

– kommentálta a helyzetet a SAG-AFTRA szórakoztatóipari szakszervezet.

A Bytedance hétfőre megszólalt az ügyben. Állítása szerint tiszteletben tartja a szerzői jogokat és lépéseket tesz annak érdekében, hogy a felhasználók ne tudjanak jogvédett szellemi tulajdonok és valódi személyek képmásai alapján videókat generálni.

Transformers Optimus prime vs Godzilla

!!! But with Pacific Rim !!!#Seedance2 Seedance 2.0 long video testing ! pic.twitter.com/9B1QoQa4tr — 小娜做AI (@geesehowardt7) February 12, 2026

Az eddigiek alapján nem úgy tűnik, mintha sok hitelt lehetne adni a Bytedance szerzői jogokkal kapcsolatos állításának. Viszont nem csak a kínai cég használ fel válogatás nélkül minden rendelkezésre álló mozgóképet a videógeneráló rendszereinek tanítására, többek közt az amerikai riválisai is pontosan ugyanezt a taktikát alkalmazzák, volt is már ebből botrány. A különbséget inkább az teszi, hogy megnehezítették az eszközeikben a jogi értelemben nyilvánvalóan támadható videók generálását, a Bytedance pedig most ugyanezt fogja tenni, hogy elsimítsa az ügyet.