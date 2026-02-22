Az Egyesült Királyság környezetvédelmi hatósága drónos egységet állít fel, hogy a levegőből kutassa fel az illegális hulladéklerakókat. Tájékoztatása szerint a szemét szabálytalan elhelyezése mára akkora üzletté vált, hogy szervezett bűnözői körök kezébe került, így radikális lépésekre van szükség.

Az egyik ember hulladéka a másik kincse, őrült pénz van az illegális szemétlerakásban

A környezetvédelmi hatóság szerint a használni kívánt drónokat lézeres térképezési technológiával, például LIDAR-ral szerelik fel, hogy pontosan felmérhessék a gyanús területeket. Emellett új ellenőrző rendszert is bevezetnek, amely a teherautók engedélykérelmeit veti össze a hulladékkezelési nyilvántartásokkal, így a szabálytalankodókat már azelőtt kiszűrhetik, hogy illegálisan mozgatnák a szemetet.

Óriási pénz van az illegális hulladéklerakásban

A brit kormány ötven százalék plusszal 15,6 millió fontra emelte a környezetvédelmi hatóság végrehajtási szárnyának költségvetését, hogy az képes legyen finanszírozni az illegális hulladéklerakás elleni tényleges fellépéseket.

A hatóság szerint a hulladékbűnözők teherautónként olyan 1 millió forintnak megfelelő 2500 fontot is kereshetnek azon, hogy az ügyfeleknek kiszámlázzák a szemét legális lerakásának a díját, ám ténylegesen illegális lerakókba szállítják azt.

Egy londoni férfit pont a napokban kapta meg az ítéletét az illegális hulladéklerakás miatt. Varun Dattát másfél évre felfüggesztve négy hónap börtönbüntetésre ítélte a bíró, plusz 1,1 millió fontos (479 millió forintos) vagyonelkobzást is elrendelt, miután 16 helyszínen több mint 4000 tonna hulladékot helyezett el illegálisan.

