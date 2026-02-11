Varga Mihály: az innováció az infláció ellenszere lehet

Csúcstalálkozót tartott a Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Innováció, ami összeköt címmel, ahol bejelentették a Magyar Innovációs Koalíció megalakulását. Varga Mihály szerint az innováció nemcsak versenyképességi kérdés, hanem az infláció mérséklésének egyik eszköze is.
Varga Mihály nyitóbeszédében világossá tette: a jegybank számára az innováció nem pusztán gazdaságfejlesztési téma, hanem az árstabilitással is összefügg. Megfogalmazása szerint az innováció és a hatékonyságnövelés képes mérsékelni az inflációs kockázatokat, ezért ez a terület a Magyar Nemzeti Bank számára kiemelten fontos.
A jegybankelnök egy egyszerű képlettel írta le az innováció lényegét: az invenció – vagyis az új ötlet – és a piac szorzataként jön létre az a folyamat, amikor az ötletből termék, árbevétel és piaci érték lesz. Önmagában az ötlet nem elég; akkor beszélhetünk valódi innovációról, ha az gazdasági hatásokat is generál.
Magyar hagyomány, kiaknázatlan potenciál
Varga Mihály szerint Magyarországon az innováció nem idegen fogalom, hiszen számos világszinten jelentős találmány köthető magyarokhoz. Ugyanakkor gyakran előfordult, hogy a hazai ötletekből végül külföldön lett piacképes termék.
Pozitív történelmi példaként említette a kiegyezés utáni korszakot, amikor a transzformátor, a wolframszálas villanykörte vagy az elektromos fogyasztásmérő is megszületett. Ezek nemcsak technológiai újítások voltak, hanem piacképes termékekké is váltak. A jegybankelnök szerint ebben akkor is, és ma is kulcsszerepe van a bankrendszernek és a finanszírozásnak.
A növekedés új forrása: termelékenység
A 2010-es években Magyarország stabil gazdasági alapokat teremtett, ám az extenzív növekedés határaihoz ért – fogalmazott Varga Mihály. A további bővülés kulcsa már nem a foglalkoztatás növelése, hanem a termelékenység és a hatékonyság javítása.
A 2024-es adatok szerint a magyar munkatermelékenység az uniós átlag 73,9 százalékát éri el, miközben a foglalkoztatottság közel teljes. Ez azt jelenti, hogy a jövőbeni növekedés motorja egyértelműen az innováció lehet. A jegybankelnök szerint a globális átalakulások – beleértve a technológiai változásokat és a munkaerőpiaci átrendeződést – egyszerre jelentenek kihívást és lehetőséget.
Az innováció válságállóvá tesz
A jegybank elemzései szerint a 2010-es években mintegy 1100 innovációvezérelt vállalat működött Magyarországon, amelyek három év alatt legalább 20 százalékos árbevétel-növekedést értek el. Ezek a cégek adták a bruttó export 13 százalékát és a GDP-növekmény 23 százalékát, miközben termelékenységük 44 százalékkal haladta meg a nem innovációvezérelt vállalatokét.
A 2020-as években több mint 500 ilyen vállalatot azonosítottak, amelyek válságos időszakban is jelentős exporthozzájárulást biztosítottak. Ez azt mutatja, hogy az innováció nemcsak növekedési motor, hanem a gazdaság válságállóságának egyik alapja is.
Magyar Innovációs Koalíció és Innovátor Névjegy
A konferencián bejelentették a Magyar Innovációs Koalíció megalakulását, amely az MNB és az MKIK együttműködésében jött létre. A kezdeményezés célja, hogy a jegybank elemzési kapacitása és a vállalkozói szféra tapasztalata egymást erősítve támogassa a hazai innovációt.
Bemutatkozott a Magyar Innovátor Névjegy is, amelyet azon vállalatok kaphatnak meg, amelyek bizonyított szakmai felkészültséggel, piaci életképességgel és növekedésorientált szemlélettel rendelkeznek. A cél nem formális címke, hanem valódi teljesítmény elismerése.
Innováció és kamatvárakozások
A konferencia különleges gazdaságpolitikai környezetben zajlott: a piac már a februári kamatvágást árazza, miközben az infláció alakulása kulcskérdés. A januári adatok publikálása előtt az előjelek biztatóak, de az inflációs meglepetés lehetősége sem zárható ki.
Varga Mihály üzenete azonban egyértelmű: hosszú távon az innováció és a hatékonyságnövelés jelentheti azt a strukturális megoldást, amely nemcsak a növekedést, hanem az árstabilitást is erősítheti.
A jegybankelnök szerint Magyarország döntési ponthoz érkezett: vagy a közepes jövedelmi csapdában ragad, vagy a tudásalapú, innovációvezérelt pályát választja. Az MNB álláspontja szerint az innováció támogatása nem kiegészítő feladat, hanem az alapmandátumból fakadó stratégiai cél, amely egyszerre szolgálja a versenyképességet és az árstabilitást.