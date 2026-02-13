Zuckerberg szerint nem függőség az, mikor valaki 16 órán át Instagramozik

Több más közösségi oldallal együtt polgári peres eljárás középpontjába került az Instagram, miután egy 19 éves amerikai felperes azt állítja, hogy az addiktív algoritmusaik depressziós és öngyilkos gondolatokat idéztek elő nála. A TikTok és a Snapchat januárban peren kívül megegyeztek a felperessel, a Google következő lépése még nem világos, a Meta pedig tárgyalásra viszi az ügyet.

Az Instagram szerint különbséget kell tenni a „problémás használat” és a klinikai függőség között

Ennek keretében az Instagramot vezető Adam Mosseri szerdán tanúskodott a bíróságon, és próbálta árnyalni a helyzetet, például állítása szerint egyesek jobban érzik magukat, ha nagyon sokat használják a közösségi szolgáltatást. A meghökkenést azzal váltotta ki, hogy szerinte fontos különbséget tenni az Instagram „problémás használata” és a klinikai függőség között.

A nap java részében az Instagramot görgette a tini

Ezt arra reagálta, hogy a felperes szerint az Instagram-függősége miatt egyszer napi 16 órán keresztül görgette a képfolyamot. Mosseri véleménye szerint ez függőség helyett számára inkább „problémás használatnak” tűnik.

Állítása szerint ő maga is mondott olyat, hogy ráfüggött a Netflixre, miután a késő éjszakába nyúlóan nézett rajta tartalmakat, de szerinte ez nem klinikai függőség.

Ezt követően a helyzet tisztázása érdekében Mosseri hangsúlyozta, hogy nem addiktológiai szakértő. A valóságnak megfelelő tájékoztatása ellen vélhetően senkinek sem volt kifogása a tárgyalóteremben.

Az ügyben Mark Zuckerberget is beidézte a bíróság, a Meta első embere állítólag még február során tanúskodni fog, hogy mit gondol az iratokban csak KGM monogramon emlegetett fiatal 16 órás Instagram-maratonjáról.

