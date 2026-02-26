Vészhelyzetről riasztja majd a szülőket az Instagram

Az Instagram új értesítési rendszert vezet be a fiatalkorúak védelme érdekében. A közösségi oldal hamarosan figyelmezteti majd a szülőket, amennyiben a gyermekük rövid időn belül többször öngyilkossággal vagy önkárosítással kapcsolatos kifejezésekre keresett rá, és próbál segítséget nyújtani számukra, hogy miként próbáljanak beszélni vele az ügyről, mikor érdemes professzionális segítséget kérniük.

Az Instagram szerint jobb, ha tudnak a gyanús keresésekről a szülők

Fotó: Zhivko Minkov / Unsplash

Az Instagram a fiatalkorúak fiókjaiban blokkolni próbálja az efféle keresési találatok megjelenítését, a mostani riasztási rendszer pedig természetesen csak a szülői felügyelet alatt álló fiatalok esetében működik majd.

Nem a gyerekek utáni kémkedés az Instagram célja

A Meta leánycégének beszámolója szerint a célt nem a fiatalok utáni kémkedés jelenti, csak szeretné felhívni a szülők figyelmét, hogy a gyereküknek potenciálisan segítségre lehet szüksége. Egyes esetekben a fiatalok puszta kíváncsiságból keresnek rá öngyilkossággal vagy önkárosítással kapcsolatos kifejezésekre, de gyakran nem ez a helyzet, így az Instagram szerint elővigyázatosságból jobb, ha tudnak a szülők a jelekről.

A közösségi oldal szerint a jövőben a mesterséges intelligenciás chatbotjában is bevezet majd egy ugyanilyen funkciót, a gyanús csevegésekről is értesíteni kívánja a szülőket.

A most bejelentett szülői felügyeleti újítás hullámokban válik majd elérhetővé, a jövő héten első körben Ausztráliában, az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, továbbá Kanadában élesedik majd, de a többi piacon is aktiválni fogja az Instagram.

