Még februárban befuthat az idei legolcsóbb iPhone

Nagy érdeklődés övezi az idén ősszel megjelenő iPhone Foldot, noha a kettéhajtható kijelzős és várhatóan őrült drágának bizonyuló termék a többség számára legfeljebb érdekesség vagy álom lesz, nem pedig olyan dolog, aminek a megvásárlása ténylegesen szóba jöhetne.

Marad az egy kamera az iPhone 17e-n, viszont két nagyon fontos újdonsággal jön

Fotó: Thai Nguyen / Unsplash

Szerencsére a racionálisabb vevőkről sem feledkezett meg az Apple, az idei csúcsmobil árnyékában gyakorlatilag bármikor bemutatkozhat az iPhone 17e. A Bloomberg számára tudósító Mark Gurman értesülései szerint a telefon jelentős előrelépés lesz a tavalyi elődjéhez képest:

egyrészt támogatja a MagSafe mágneses rögzítési rendszert,

másrészt pedig megkapja a normál iPhone 17 mobilban dolgozó Apple A19 rendszerlapkát, így kompromisszum nélküli teljesítményre lesz képes a hétköznapi feladatok során.

Az ár miatt sem kell aggódniuk az iPhone 17e vevőinek

Gurman további nagyon fontos értesülése, hogy a várhatóan február során bemutatkozó mobil a minden képzeletet felülmúló chipválság ellenére sem fog drágulni.

Az Apple megtartja az 599 dolláros árcédulát, ami 27% áfával megtoldva durván 250 ezer forintot jelent.

Az árazás kapcsán érdemes tudni, hogy hazánkban az Apple hivatalos webshopjában az előző iPhone 16e modell 299 990 forintnál kezdődik. Viszont a legtöbb kereskedőnél ténylegesen a 220-250 ezer forintos ársávban mozog, azaz nem érdemes adni a Apple internetes áruházában írt árakra.

