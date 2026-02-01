Hírlevél
Soha nem volt még ekkora veszélyben az emberiség: előreállították a végítélet óráját

Rossz hír jött az iPhone 18-ra váróknak

A mobilcsalád egy része csak jövőre kerülhet piacra. Cserébe viszont jön az iPhone Fold.
Újabb iparági jelentés állítja, hogy az Apple szokatlan stratégiával fogja piacra dobni az iPhone 18 mobilcsaládot, elhalasztja az iPhone 18 alapmodell elérhetővé tételét. Ez már a harmadik ezt híresztelő beszámoló, Ming-Chi Kuo piacelemző és a Bloomberg után ezúttal a Nikkei Asia állt elő az értesüléssel.

A memóriaválság rendezhette át az iPhone megszokott kiadási ütemtervét
Fotó: Annie Spratt / Unsplash

A kiadványok egybehangzóan azt állítják, hogy az Apple három telefont fog bemutatni szeptember magasságában, ezek az iPhone 18 Pro, az iPhone 18 Pro Max, továbbá a kettéhajtható kijelzős iPhone Fold lesznek.

A belépő iPhone 18 csak valamikor 2027 első felében kerülhet piacra.

A memóriaválság állhat az iPhone 18 csúszása mögött

Az aktuális hírek szerint az Apple el kívánja kerülni, hogy a memóriachipek elrobbant árai miatt emelnie kelljen az iPhone 18 széria árait, és leginkább ez áll a termékcsalád rendhagyó kiadási ütemterve mögött.

Az iPhone 18 alapmodell későbbi piacra dobásával az Apple próbál meggyőződni arról, hogy a széria legnagyobb mennyiségben fogyó Pro tagjaiból kellő mennyiség áll majd rendelkezésre, és persze az óriási újdonság iPhone Fold sem lesz hiánycikk.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!

 

