Rossz hír jött az iPhone 18-ra váróknak

Újabb iparági jelentés állítja, hogy az Apple szokatlan stratégiával fogja piacra dobni az iPhone 18 mobilcsaládot, elhalasztja az iPhone 18 alapmodell elérhetővé tételét. Ez már a harmadik ezt híresztelő beszámoló, Ming-Chi Kuo piacelemző és a Bloomberg után ezúttal a Nikkei Asia állt elő az értesüléssel.

A memóriaválság rendezhette át az iPhone megszokott kiadási ütemtervét

A kiadványok egybehangzóan azt állítják, hogy az Apple három telefont fog bemutatni szeptember magasságában, ezek az iPhone 18 Pro, az iPhone 18 Pro Max, továbbá a kettéhajtható kijelzős iPhone Fold lesznek.

A belépő iPhone 18 csak valamikor 2027 első felében kerülhet piacra.

A memóriaválság állhat az iPhone 18 csúszása mögött

Az aktuális hírek szerint az Apple el kívánja kerülni, hogy a memóriachipek elrobbant árai miatt emelnie kelljen az iPhone 18 széria árait, és leginkább ez áll a termékcsalád rendhagyó kiadási ütemterve mögött.

Az iPhone 18 alapmodell későbbi piacra dobásával az Apple próbál meggyőződni arról, hogy a széria legnagyobb mennyiségben fogyó Pro tagjaiból kellő mennyiség áll majd rendelkezésre, és persze az óriási újdonság iPhone Fold sem lesz hiánycikk.

