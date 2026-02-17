Nagyon kiszúrhat az iPhone vevőivel az Apple

A microSD kártyafoglalat és az audio Jack hangcsatlakozó után újabb funkció kezd lassan eltűnni a mobilokból, ezúttal is az Apple vezényletével megkezdődött a fizikai SIM-kártyák halála. Ez az európai vevők számára egyelőre nem igazán tűnt fel, azonban a 2022-es iPhone 14 családdal a cég megkezdte a klasszikus SIM kivezetését, az Egyesült Államokban ettől a családtól kezdve már csak eSIM-et támogatnak a mobiljai.

Az iPhone Air volt az Apple első mobilja, amely már Európában is csak eSIM-mel volt használható

Fotó: Apple

A legfrissebb pletykák szerint Európa lesz a következő, az ősszel érkező iPhone 18 Pro és iPhone 18 Pro Max már a világ ezen táján is csak eSIM segítségével lehetnek felcsatlakoztathatóak a mobilhálózatokra, ami egyes vevők számára kényelmi problémát jelenthet.

Az eSIM-ekből kettő aktiválható a készülékeken, azaz replikálható vele a dupla SIM-es használat.

Nem a világ vége az exkluzívan eSIM-et használó iPhone

Az eSIM beállításának és aktiválásának módjáról a mobilszolgáltatók adnak tájékoztatást az ügyfelek számára, plusz a szaküzleteikben vevői kérésre el is végzik a SIM aktiválását. Az Egyesült Államokban nem lett botrány abból, hogy már évek óta exkluzívan eSIM-esek az új iPhone-ok, a döntő többség számára ez nem jelent gyakorlati problémát.

Inkább csak feszültséget szülhet, hogy megint valami ismeretlen újdonsággal kell vacakolniuk.

További kontextusként a tavalyi iPhone Air világszerte exkluzívan eSIM-et használ, a világ egyetlen táján sem kapható fizikai SIM-kártyát fogadni képes változatban.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!