Tesztelik az iPhone-t, ami után csorogna a fiatalok nyála

Nagyon régen voltak utoljára ténylegesen érdekesek az iPhone-ok, azonban idén ősszel az Apple legalább piacra dobja majd az iPhone Foldot, az első kettéhajtható kijelzős telefonját. Ez a Samsung Galaxy Z Fold formatervét követi majd, azaz a szétnyitásakor tabletszerűvé válik, ami a telefonjukat produktivitási célokra használók számára lehet hasznos.

Jelenleg csak androidos gyártók kínálnak flipes mobilt, iPhone-ból ilyen nincs

Fotó: Samsung

Viszont az Apple ügyfeleinek jókora része tartalomfogyasztó fiatal, így jó esély van rá, hogy az iPhone Fold nem igazán fogja megmozgatni a fantáziájukat, számukra nem feltétlenül divatos vagy célszerű a formaterve.

Szerencséjükre a közismert Fixed Focus Digital szerint az Apple rájuk is gondol, prototípusok segítségével már teszteli a Samsung Galaxy Z Flip ellenfelét is, azaz a jövőben kagylómobilos formatervben is kaphatóvá válhat az iPhone.

A flipes iPhone lehet a fiatalok új vágyálma

A kagylómobilos kialakítású iPhone már messze érdekesebb a fiatalok számára, hiszen a tabletszerűvé kinyíló mobilokkal ellentétben ezeket sokkal könnyebb zsebre tenni, továbbá szétnyitott állapotban is megmarad az egykezes használat lehetősége.

A flipes iPhone híre nem teljes újdonság, a Bloomberg is beszámolt már arról, hogy az Apple aktívan vizsgálja a piacra dobásának a lehetőségét, de még nem született végleges döntés az ügyben. Ennek megfelelően nem világos, hogy mikor kerülhet piacra a flipes iPhone, már ha valaha befut. Annyi biztos, hogy idén teljességgel kizárt a megjelenése, legkorábban talán jövőre debütálhat.

