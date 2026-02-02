Ritka: egyetértenek az androidosok és az iPhone-tulajok

A múlt hét végén elérhetővé vált az Apple idei első pénzügyi negyedévéről szóló beszámolója. A 2025. december 27-tel végződött három hónapban a vállalat 143,8 milliárd dollár árbevételt ért el, amely 16% növekedést jelent az egy évvel korábbi azonos időszakhoz képest. Ebből elképesztő 85,27 milliárd dollárt az iPhone-ok rendkívül erős eladásai hozták, így a cég közel 32 milliárd dollárt tud jutalékként kifizetni a részvényeseknek.

Fotó: Rebecca Harris / Unsplash

A bevételi és növekedési rekordoktól fuldokló pénzügyi jelentéshez Tim Cook vezérigazgató is hozzátett pár szót. A szolgáltatások növekedése kapcsán elmondta, hogy az Apple termékeket használók egyre gyakrabban veszik igénybe az Apple Intelligence mesterséges intelligenciás funkciókat, a mobiljain pedig leggyakrabban a vizuális intelligenciát használják.

Egy húron pendülnek az androidosok és az iPhone-osok

A vizuális intelligencia lehetővé teszi a mobilozók számára, hogy a kamera vagy a kijelző képe alapján információkat szerezzenek, például szövegeket fordítsanak, nevezetességeket, állatokat, növényeket azonosítsanak.

Ez ismerősen hangozhat, pont ugyanerre való az androidos mobilokon a Google Lens mobilappra épülő bekarikázással való keresés (Circle to Search).

A Samsung tavaly szeptemberben árulta el, hogy bekarikázásos keresés a mobiljain lévő Galaxy AI szolgáltatáscsomag legnépszerűbb funkciója. Ezek szerint kivételesen nagy az egyetértés az androidos és az iPhone-os tábor között, telefontól függetlenül az emberek ugyanazt az MI-funkciót találják a leghasznosabbnak.

