Úttörő funkcióval jöhetnek az idei iPhone mobilok

Alapvetően nem voltak túlságosan érdekesek az elmúlt évek iPhone-jai, azonban a műholdas kommunikáció bevezetésével még így is az Apple tette hozzá a legtöbbet az okostelefonok fejlődéséhez. Sajnos az iPhone 14 és újabb termékeinek műholdas segélykérési és általános üzenetküldési funkciói még mindig csak néhány országban érhetőek el, cserébe ott extrém hasznosak, az előbbi számos életet mentett már meg.

Jó néhány ember életét megmentette az iPhone 14-ben bevezetett műholdas segítségkérés

Fotó: Toomas Tartes / Unsplash

Most újabb szenzációs pletyka érkezett, a közismert Fixed Focus Digital szivárogtató szerint az iPhone 18 mobilokba Apple C2 vezeték nélküli kommunikációs modem kerülhet. A termék órási fejlesztése, hogy támogathatja az alacsony Föld körüli pályán keringő bázisállomásokra (NR-NTN) való felcsatlakozást.

Ha nincs térerő, akkor műholdakon lévő bázisállomásokra kapcsolódva tehet lehetővé hanghívásokat és mobilnetezést.

Csak idő kérdése az iPhone fejlesztésének élesedése

Amennyiben az Apple C2 modem képes is műholdról sugárzott mobilhálózatra csatlakozni, attól még nem biztos, hogy ez a funkció idén tényleg elérhetővé is válik. A legnagyobb gondot az infrastruktúra hiánya jelenti, momentán a SpaceX az egyetlen komoly szereplő, amely nagy kapacitással próbál műholdról sugárzott mobilhálózati kapacitást kiépíteni. Viszont nem biztos, hogy az Apple egyáltalán kíván üzletelni vele, jelenleg a Globalstar szolgáltató a műholdas partnere, jelentős mennyiségű pénzt fektetett már a cégbe.

A SpaceX Direct to Cell rendszere már nyilvános tesztelés alatt áll, az amerikai T-Mobile ügyfelei vehetik igénybe a térerővel nem rendelkező helyeken, nem kell hozzá különleges hardverű mobillal rendelkezniük.

Ennek megfelelően a műholdas kommunikáció mobilokban való bevezetése és a szolgáltatás elérhetővé tétele lassú folyamat. A remények szerint most pár éven belül megtörténhet a nagy áttörés, elkezdhet alapvető funkcióvá válni a telefonokban, hogy földi mobilhálózat hatósugarán kívül is képesek lesznek létfontosságú kommunikációs szolgáltatásokat biztosítani.

