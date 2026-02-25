Titkos lesz az iPhone és az Android közti üzenetküldés

Több évnyi rimánkodást követően a 2024 szeptemberében kiadott iOS 18 rendszerrel az Apple végre megkezdte az SMS utódjának a támogatását. Az RCS implementálását üzleti okokból húzta a legvégsőkig, a technológia lehetővé teszi, hogy az iPhone és az Android eszközökkel rendelkezők klasszikus szöveges üzenet helyett a chatappokban megszokott élményben részesülve tudjanak egymással üzeneteket váltani.

Ideális esetben hamarosan titkosított lesz az iPhone és az Android közti RCS üzenetküldés

Fotó: Kan Denis / Unsplash

Most másfél évvel később egy másik ígéretét is hajlandó végre megvalósítani az Apple: az iOS legújabb bétájában megkezdte az RCS szöveges üzenetek végponttól végpontig tartó titkosításának a tesztelését, ez az iOS egy későbbi frissítésében válik majd általánosan elérhetővé.

Ennek köszönhetően az iPhone és az Android között RCS segítségével küldözgetett üzenetek nem lesznek közbeékelődéses támadással elolvashatóak.

Nem teljesen idilli az iPhone üzenettitkosítása

Szokásához híven az Apple azért gáncsolja a technológia működését. Az RCS üzenetküldés csak akkor működik az iPhone és az Android között, amennyiben az iPhone-t használó személy mobilszolgáltatója támogatja az RCS-t, itthon a napokban elsőként a Telekom indította el ezt a szolgáltatást.

Emiatt a végponttól végpontig tartó titkosítás is csak akkor lesz aktív, ha a mobilszolgáltató az RCS technológia ezen funkcióját is támogatja.

Androidon teljesen lényegtelenek a mobilszolgáltatók: mindenki teljes funkcionalitással használhatja az RCS technológiát, aki a Google Messages mobilappon keresztül intézi az üzenetküldést.

