Itt az első iskola, amelyben netes hírességek a tanárok

A japán Luminaris újszerű megoldással kezelné az online oktatás egyik legnagyobb problémáját, a tanulók érdektelenségből fakadó lemorzsolódását. Az elsősorban középiskolás diákoknak szánt, Wish High online iskola tanári karát egyedülálló módon vtuber hírességek alkotják, azaz olyan internetes tartalomkészítők, akik a valódi kinézetük helyett virtuális karakterként jelennek meg a közönségük előtt.

A japán Wish High online iskola mindegyik tanára közismert online tartalomkészítő

Fotó: Wish High

A Wish High tanárai valódi emberek, akik ténylegesen élő adásban tartják az órákat, azaz nem mesterséges intelligenciával generált figurákat nézhetnek a diákok. Az online iskolába „beiratkozók” többek közt matematikát, fizikát, kémiát, klasszikus japán nyelvet, világtörténelmet, japán történelmet, földrajzot tanulhatnak olyan személyektől és karakterektől, akiknek az egyéb jellegű tartalmait a szabadidejükben szórakozási célból követik.

Az online órák interaktívak, a diákok képesek például kérdéseket feltenni az óraadóknak, ha nem értenek valamit.

Havidíjas rendszerben működik a formabontó iskola

Az akár felső tagozatos általános iskolások és felnőttek számára is érdekes kurzusokat havidíjas rendszerben lehet elérni, egy-egy tantárgy hallgatása havi 9900 jenbe, durván 21 ezer forintba kerül.

Ennek megfelelően nem olcsó mulatság vtuberektől tanulni a Wish High-ban, de ha ezzel sikerül végre felkészülni a dolgozatokra és a vizsgákra, akkor megérheti az árát a sztárparádéval hódítani próbáló szolgáltatás.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!