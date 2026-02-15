Végre szuper hírt kaptak a számítógépes játékosok

Elsőre aprónak tűnő, azonban a játékosok és a fejlesztők számára is nagyon hasznos funkció jön a piacvezető számítógépes játékboltba. A Steam legújabb béta verziója lehetővé teszi a termékekről szöveges értékelést írók számára, hogy egy jelölőnégyzet bepipálásával csatolják a számítógépük hardveres specifikációit az új értékelések hagyásakor és a meglévők frissítésekor.

Nem mindig árulják el a játékosok, hogy egész pontosan min fut rosszul a teljesítménye miatt negatívra értékelt termék

Fotó: Abhishek Rai / Unsplash

Ez különösen akkor lehet hasznos, mikor játékosok teljesítménybeli problémákra hivatkozva hagynak negatív értékelést. A hardveradatok segíthetnek eldönteni más játékosok és a fejlesztők számára, hogy valóban a játékkal van-e gond, vagy a gamer számítógépe nem felel meg a követelményeknek.

A PC specifikációit nem lesz kötelező csatolni az értékelésekhez, a megosztásukhoz külön be kell majd bepipálni egy jelölőnégyzetet.

Segíthetnek a játékosok a teljesítmény javításában

A Steam béta frissítésének másik érdekes újdonsága, hogy a SteamOS rendszerű gépen vagy kézikonzolon játszók képkockasebességgel kapcsolatos adatokat is képesek lesznek anonim módon megosztani a Valve-val.

A bekapcsolása esetén az automatikusan beküldött információk nem lesznek hozzárendelve a gamerek felhasználói fiókjaihoz. Nettó műszaki adatokról van szó, amelyeket a Steam és a játékok további fejlesztésére szeretne felhasználni a Valve.

A most nyilvánosan tesztelni kezdett funkciók várhatóan a Steam következő stabil frissítésében válnak univerzálisan elérhetővé.

