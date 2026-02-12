Súlyos sebezhetőség van a Jegyzettömbben

A Windowsban gyárilag megtalálható Jegyzettömb alkalmazás évtizedeken keresztül a világ egyik legegyszerűbb szövegszerkesztője volt, a Microsoft nem volt hajlandó foglalkozni vele. Ez újabban megváltozott, a Windows 11-ben található változata az elmúlt években többek közt füles működéssel, helyesírás-ellenőrzéssel, és legutóbb a Markdown jelölőnyelv támogatásával bővült.

Talán most először fordult elő, hogy sérülékenységet kellett javítani a Jegyzettömbben

Fotó: Ave Calvar / Unsplash

A Markdown egy viszonylag új szabvány, amely lehetővé teszi a szöveges dokumentumok egyszerű formázását, például félkövérezni lehet a szöveget, táblázatok szúrhatóak a dokumentumokba, lekattintható linkek hozhatóak létre.

Sajnos baj lett az innovációból, potenciálisan most először súlyos sebezhetőséget kellett javítani a Jegyzettömbben.

Már elérhető a Jegyzettömb frissítése

A problémát az jelentette, hogy egy biztonsági ellenőrzés hiányában olyan linkek voltak létrehozhatóak a Markdown formázású dokumentumokban, amelyeket lekattintva kártevő volt letölthető és elindítható a számítógépeken.

A kibertámadóknak csak rá kellett volna venniük az áldozatokat, hogy megnyissanak egy dokumentumot és rákattintsanak a benne lévő linkre.

A Microsoftnak nincs tudomása arról, hogy rosszindulatúan megpróbálták volna kihasználni a Jegyzettömb sérülékenységét, még időben lefülelte egy biztonsági kutató a problémát. A Windows 11-es számítógépeket használók a Microsoft Áruház alkalmazás Letöltések részében frissíthetik javított változatra a Jegyzettömböt, ha ez még nem történt volna meg automatikusan.

