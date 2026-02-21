Ez a telefon volt a kihajtható mobilok őse, megőrültek érte az emberek

Ma, a kihajtható kijelzős okostelefonok világában hajlamosak vagyunk elfelejteni, honnan indult a „kihajtható” mobilok története. Pedig a 2000-es évek közepén már egyszer megőrült a világ egy ultravékony, elegáns, fémházas készülékért.

Ma, a hajlítható kijelzős okostelefonok világában hajlamosak vagyunk elfelejteni, honnan indult a „kihajtható” mobilok története. Pedig a 2000-es évek közepén már egyszer megőrült a világ egy ultravékony, elegáns, fémházas készülékért.

Fotó: Velimir Zeland / Shutterstock/Velimir Zeland

2004-ben a Motorola egy olyan készüléket mutatott be, amely gyökeresen eltért a korszak plasztik dominanciájú mobiljaitól. A Razr V3 – amely a teljes Razr-család első darabja volt – nem csupán technikai termék, hanem formatervezési statement lett. Az alumínium burkolat, a lézerrel mart billentyűzet és a mindössze 13,9 milliméteres vastagság akkoriban szinte felfoghatatlannak számított.

A készülék kagylóformájú, azaz kihajtható kialakítást kapott. Ez a forma nem volt teljesen új, hiszen a Motorola már korábban is kísérletezett vele, de a Razr esetében a dizájn radikálisan letisztult, futurisztikus irányba mozdult el. A telefon összecsukva kompakt és elegáns volt, kinyitva pedig egy meglepően nagy, 2,2 hüvelykes belső kijelző tárult elénk.

A StarTAC öröksége

A Razr előtt már létezett egy másik legendás modell, a Motorola StarTAC, amely a 90-es évek végén robbant be a piacra. A StarTAC volt az első igazán népszerű, kagylóformájú mobiltelefon, és sokak számára a hordozhatóság és a modernitás szinonimájává vált.

Motorola StarTAC 1996-ban jelent meg a legmenőbb managerek kezében.

A Razr azonban továbbment ezen az úton. Míg a StarTAC inkább technológiai áttörésként vált híressé, addig a Razr már tudatosan a prémium életérzést célozta. Nem egyszerűen egy praktikus eszköz volt, hanem divatkiegészítő. Celebek, üzletemberek, fiatal trendkövetők egyaránt a kezükben akarták látni.

Technológia a kihajtható dizájn mögött

Ha mai szemmel vizsgáljuk, a Razr V3 specifikációi szerénynek tűnhetnek. VGA felbontású kamera, 176×220 pixeles belső kijelző, korlátozott belső memória és alapfunkciós multimédia jellemezte. Nem volt érintőkijelző, nem volt alkalmazásbolt, és mobilinternet is csak kezdetleges formában állt rendelkezésre.

Mégis, a felhasználói élmény szempontjából a készülék többet adott, mint puszta számokat. A fémes kattanással záródó fedél, a vékony profil és a futurisztikus billentyűzet olyan érzelmi hatást váltott ki, amelyet kevés más készülék tudott akkoriban. A Razr birtoklása státuszt jelentett.