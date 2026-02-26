Saját közösségi oldal indítható ezzel a kütyüvel

Teljesen újszerű megoldást kínál a közösségi médiázásra az amerikai Enclayve startup, bárki számára lehetővé teszi a teljesen saját üzemeltetésű, privát közösségi oldal indítását. Az Enclayve egy 130 dolláros egyszeri díjért megvehető kütyü, lényegében egy wifin át az internetre csatlakozó médiaszerver, ezen fut a felhasználók privát közösségi oldala.

Bárki által otthonról üzemeltethető, saját szerverkütyün fut az Enclayve közösségi oldal

Fotó: Enclayve

A kütyüt egy mobilapp segítségével kell beüzemelni, a többség ezt állítólag öt perc alatt letudja, minden szándékosan felhasználóbarátra lett tervezve.

Ezt követően az Enclayve kütyük gazdái tételesen meghívhatják azokat a személyeket, akikkel meg kívánják osztani a hírfolyamukba posztolt bejegyezéseket és képeket, ők is a mobilappon keresztül böngészhetik kütyük gazdáinak a hírfolyamait.

Ennél privátabb nem lehet egy közösségi oldal

Az Enclayve aktiválásához nem kell sehova regisztrálni, a megosztott bejegyzések és képek fizikailag az otthon lévő kütyükön vannak tárolva. Idegenek nem képesek böngészni a felhasználók hírfolyamait, továbbá nincsenek algoritmusok, reklámok, havidíjak, mesterséges intelligenciázás.

Ha valakit több Enclayve kütyüvel rendelkező személy is meghívott, akkor egy tisztán időrendi hírfolyamban látja mindenki bejegyzéseit.

Az Enclayve rendszeren belül létrehozhatóak csoportok, továbbá fapados csevegőszolgáltatást is kínál. A cég nem fér hozzá a felhasználók eszközein lévő adatokhoz, a szolgáltatás működése miatt kritikus műszaki információn kívül semmilyen adatot sem gyűjt róluk. Lényegében semmit sem tud a saját használóiról.

Mobilappon át lehet posztolni, továbbá böngészni a családtagok és barátok hírfolyamait

Fotó: Enclayve

A kütyü műszaki adatai nem állnak rendelkezésre, ám a jelek szerint csak 40 MB belső háttértárral rendelkezik, ami viccesen kevés, de USB-n rádughatóak pendrive-hoz vagy külső merevlemezhez hasonló háttértárak.

Az Enclayve egyelőre csak az Egyesült Államok területén belülre rendelhető, és nem világos, hogy mikor válhat globálisan elérhetővé.

