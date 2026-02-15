A kriptovaluta lett a szexkereskedők legjobb barátja

A kriptovalutákat a határok nélküli és decentralizált pénzügyi rendszerek alapkövének hirdették, azonban a tisztességes felhasználási lehetőségeiket technikai és jogi nehézségek mellett az extrém árfolyamkockázatuk is lehetetlenné tette. Emiatt a mai napig csak a spekulánsok és a bűnözők körében népszerű a kriptovaluta, a legálisan működő vállalkozások és az átlagos fogyasztók számára szükségtelenek és kockázatosak.

Óriási nőtt tavaly a kriptovaluta népszerűsége a szexkereskedők körében

Fotó: Sep / Unsplash

A blokkláncok elemzésével foglalkozó Chainalysis friss jelentése sem fest vidám képet a kriptovaluták használatának alakulásáról. A cég szerint tavaly 85%-kal nőtt az emberkereskedelemmel összefüggésbe hozható szolgáltatások felé irányult tranzakciók értéke, nagyságrendileg több százmillió dollár értékű pénzmozgásról beszélünk.

Ez az iparosított kizsákmányolás történetének folytatása. A határok nélküli, alacsony díjú fizetések megjelenése lehetőséget teremtett arra, hogy gyorsabban növekedjen az emberkereskedelem ipara

– nyilatkozta Tom McLouth elemző a Wired magazinnak.

A kriptovaluta hajtja a szexrabszolgaságot

A jelentés szerint a kriptovalutát többek között nemzetközi prostitúciós hálózatok, kényszermunkát szervező ügynökök, továbbá gyermekek szexuális kizsákmányolásával foglalkozó csoportok használják. Különösen Délkelet-Ázsia vált központtá, ahol online csalásokkal és hamis állásajánlatokkal csalják tőrbe az áldozatokat.

A stabil árfolyam miatt az elkövetők egyre inkább a Tetherhez hasonló kriptovalutákat használják, ezek klasszikus pénznemek értékéhez vannak kötve. A titkosabb tranzakciókra a Monero szolgál, míg a BitCoin szerepe csökkent az emberkereskedelemmel kapcsolatos pénzmozgatásban.

A Chainalysis szerint a tavalyi óriási növekedés főként szexkereskedelemmel hozható összefüggésbe, a javarészt nőket prostitúcióra kényszerítők kezdtek kriptovalutázni. A cég szerint ráadásul nem a 3-5-10 nőt futtatók tűntek fel nagyobb számban, hanem az ipari méretekben dolgozó, akár több száz áldozatot szexmunkára kényszerítő bűnszervezetek körében vált népszerűvé a kriptóval történő pénzmozgatás.