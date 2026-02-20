Új trendre hívta fel a figyelmet a Context elemzőcég, tavaly szerte Európában látványosan növekedni kezdett a felújítva vásárolt laptopok iránti kereslet. Ezeket használt termékek rendbetételére és értékesítésére szakosodott cégektől lehet garanciával megvenni, így nincs meg az a jelentős rizikó, mint az ismeretlen és ellenőrizhetetlen magányszemélyektől való vásárlás esetén.

Nagyon kompetens laptopokat lehet szuper áron kifogni a felújító cégek kínálatában

Fotó: TheStandingDesk / Unsplash

A statisztikák szerint tavaly Európa több nagy piacán, például Németországban, Franciaországban és az Egyesült Királyságban is emelkedtek a felújított laptopok eladásai. A vásárlók körülbelül 40 százaléka a 200–300 euró (76-114 ezer forint) közötti kategóriában vásárol, de egyre többen hajlandók 300–400 eurós (114-152 ezer forint) ársávban is inkább felújított notebookot választani.

A trend várhatóan folytatódni fog, ahogy a memóriaválság miatt egyre csak nő majd az új laptopok ára.

Használt laptoppal többet kaphatnak a pénzükért a vevők

A felújító cégeknek értékesített laptopok gyakran nagyvállalatok leselejtezett informatikai eszközei, és ugyan több évvel ezelőtti modellek, de teljesítményre még így is jobbak lehetnek az azonos áron megvásárolható újaknál.

Leginkább arra kell odafigyelniük a vevőknek, hogy kompatibilisek legyenek a Windows 11-gyel, azaz sok éven át funkcionálisan és biztonságilag naprakész laptopot kapjanak a pénzükért.

A használt laptop vásárlása környezetvédelmi szempontból is előnyös, hiszen így nem kerülnek még teljesen használható laptopok jobb esetben az elektronikai hulladékot újrahasznosító cégekhez, rosszabb esetben és persze szabályozást sértve a szeméttelepek bugyraiba.

