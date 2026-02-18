Így lehet 99% leárazással MacBookot venni

Nagyon szépek és jók a MacBook laptopok, de árcédulájuk már megakad a legtöbb számítógépet vásárolni próbáló torkán, és ezen a várhatóan márciusban befutó, legolcsóbb modell sem fog érdemben változtatni. Trükközni legfeljebb használt vásárlásával tudnak a vevők, hacsak nem elektronikai kereskedésben dolgoznak, és nem zavarja őket a munkáltatójuk megkárosítása, majd az elkerülhetetlen következmények viselése.

Még hitelre is olcsóbb MacBookot venni, mint börtönbe kerülni a csalással való megszerzéséért

Fotó: KAL VISUALS / Unsplash

A CW34 beszámolója szerint kedden floridai Palm Beach Gardens város rendőrsége őrizetbe vette a 36 éves Matthew Letterát, nagy értékű csalással vádolják. A bizonyítékok alapján a helyi Best Buy üzletben dolgozott férfi 2024 decemberétől őrült csalássorozatba kezdett.

A kasszánál a főnökének belépési adatait használva extrém szintű, egyes esetekben 99% körüli leárazást tudott adni a kívánt vásárlásokra.

Megkergült a megfizethető MacBookok mestere

A több hónapon át futott csalássorozat során Lettera saját magának 97 alkalommal vásárolt drága elektronikát fityingekért, ezzel durván 82 ezer dollárt kárt okozott a Best Buy kereskedésnek. Emellett 52 alkalommal másoknak is lehetővé tette a jóárasított vásárolást, ami további közel 37 ezer dollárt veszteséget okozott a cégnek.

A teljes kárérték meghaladja a 37,6 millió forintot jelentő 118 ezer dollárt.

Lettera főnöke még 2024 decemberében felfedezte, hogy valami nincs rendjén, mire a Best Buy magándetektívekkel derítette fel az ügyet, csak ezt követően tett feljelentést a rendőrségen. A fityingekért vásárolt MacBookokat és egyéb termékeket az elkövető értékesítette, néhányat közülük sikerült lefoglalni a helyi használt elektronikai kereskedésekben.

A rendőrség közleményéből nem derült ki, hogy Lettera milyen büntetésre számíthat, azonban a csalás értéke miatt jó eséllyel nem ússza meg felfüggesztett börtönbüntetéssel.

Így vagy úgy, de nagyon drága dolog a MacBook.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!