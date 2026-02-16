Színes és prémium érzetű lesz legolcsóbb MacBook

Hírlevél
27 perce
Olvasási idő: 3 perc
Hamarosan befuthat a belépőszintű laptop. Fiatalos színekben lesz kapható az új MacBook.
A legolcsóbb új iPhone és a kettéhajtható iPhone Fold mellett az Apple idei termékfelhozatalának talán harmadik legnagyobb érdeklődés által övezett újdonságát a belépőszintű MacBook laptop jelenti. A pletykák szerint a terméket diákok mellett olyan vevőknek szánja a gyártó, akiknek csak alapvető igényeket kielégítő számítógépre van szükségük.

Hosszú évek óta ezer dollár magasságában kezdődnek a MacBookok
Hosszú évek óta ezer dollár magasságában kezdődnek a MacBookok
Fotó: Johann Alerte / Unsplash

Most újabb hírek érkeztek a várhatóan még az első félévben befutó laptopról. Az árcédula leszorítási kísérlete ellenére az Apple állítólag megtartotta a prémium érzetet keltő fém házat, a fiatalok kedvében járás érdekében pedig nem csak konzervatív ezüst, szürke és sötétszürke színekben létezik majd, hanem világoszöld, halványsárga, továbbá rózsaszín verziók is választhatóak lesznek belőle.

Mobilos chip hajthatja a legolcsóbb MacBookot

A várhatóan 12-13 hüvelyk körüli képátlóval rendelkező termék óriási érdekességét az adja, hogy nem a modern MacBookban megszokott Apple M-szériás, hanem az iPhone és iPad termékekben használatos Apple A-szériás rendszerlapka dolgozhat benne, ez volt az ár leszorításának fő módja.

Emiatt a belépőszintű MacBook várhatóan 700-800 dollárba kerülhet, ami olyan nettó 223-255 ezer forintot jelent, azaz kimondottan olcsó azért nem lesz. 

Viszont az ár-érték arányán nagyot javíthat, hogy memóriaválság miatt idén csúnyán kilő majd a belépő windowsos laptopok ára, így a vevők számára vonzóbb megoldásnak bizonyulhat a hasonló árú modellekhez képest.

