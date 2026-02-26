Hírlevél
Macbook

Ezekben a dolgokban lehet rosszabb a legolcsóbb MacBook

46 perce
Olvasási idő: 4 perc
Nem csak a teljesítmény láthatta az olcsósítás kárát. Napokon belül jöhet a belépőszintű MacBook.
MacbooknotebookApplelaptop

Az aktuális hírek szerint az Apple jövő szerdai sajtóeseményén bemutatkozhat a tömegek által várt, hosszú ideje legolcsóbb MacBook laptop. A termék megtarthatta az alumínium borítást, azonban költségcsökkentési okból az eredetileg az iPhone mobilokba szánt A18 Pro rendszerlapka dolgozhat benne. A notebookot a legalapvetőbb célokra számítógépet keresők mellett a diákoknak és az oktatási intézményeknek szánhatja az Apple. 

Kompromisszumok egész sorával jöhet a legolcsóbb MacBook
Fotó: Taan Huyn / Unsplash

Most az utolsó pillanatban friss információk érkeztek a termék további butításairól, egy kínai szivárogtató szerint a macOS még kiadatlan verziójából túrt ki friss információkat a legolcsóbb MacBook műszaki tulajdonságairól.

Több téren is kompromisszumos lehet a legújabb MacBook

A forrás információit hírünk írásáig mások nem erősítették meg, de nem tűnnek a valóságtól elrugaszkodottnak a legelérhetőbb árú MacBook állítólagos limitációi:

  • nem támogatja a nagy ellenállású, vezetékes fejhallgatókat,
  • hiányozhat a True Tone kijelző és a P3 színtér támogatása, a maximális fényerő alacsonyabb lehet a MacBook Air 500 nitjénél,
  • nem támogatja a gyorstöltést,
  • MediaTek Wi-Fi és Bluetooth chipet használ,
  • nincs háttérvilágítása a billentyűzetének,
  • fixen 8 GB RAM-mal érkezhet, memóriabővítési opció nélkül,
  • nem lesz észveszejtően gyors az SSD meghajtója,
  • a fogyasztói piacon csak 256 GB és 512 GB háttértárral lehet elérhető, de az oktatási intézmények számára rendelkezésre állhat belőle 128 GB-os változat.

A legolcsóbb MacBook induló fogyasztói ára várhatóan 700–750 dollár, nettó 223-239 ezer forint között alakulhat. 

Az Apple eddigi praktikái alapján valószínű, hogy az oktatási intézmények 100 dollár engedményt kaphatnak a normál piaci árhoz képest, plusz amennyiben tényleg lesz csak számukra elérhető a 128 GB-os változat, akkor talán 200 dollárt is spórolhatnak az ajánlott fogyasztói kezdőárhoz képest.

