Ezekben a dolgokban lehet rosszabb a legolcsóbb MacBook

Az aktuális hírek szerint az Apple jövő szerdai sajtóeseményén bemutatkozhat a tömegek által várt, hosszú ideje legolcsóbb MacBook laptop. A termék megtarthatta az alumínium borítást, azonban költségcsökkentési okból az eredetileg az iPhone mobilokba szánt A18 Pro rendszerlapka dolgozhat benne. A notebookot a legalapvetőbb célokra számítógépet keresők mellett a diákoknak és az oktatási intézményeknek szánhatja az Apple.

Kompromisszumok egész sorával jöhet a legolcsóbb MacBook

Fotó: Taan Huyn / Unsplash

Most az utolsó pillanatban friss információk érkeztek a termék további butításairól, egy kínai szivárogtató szerint a macOS még kiadatlan verziójából túrt ki friss információkat a legolcsóbb MacBook műszaki tulajdonságairól.

Több téren is kompromisszumos lehet a legújabb MacBook

A forrás információit hírünk írásáig mások nem erősítették meg, de nem tűnnek a valóságtól elrugaszkodottnak a legelérhetőbb árú MacBook állítólagos limitációi:

nem támogatja a nagy ellenállású, vezetékes fejhallgatókat,

hiányozhat a True Tone kijelző és a P3 színtér támogatása, a maximális fényerő alacsonyabb lehet a MacBook Air 500 nitjénél,

nem támogatja a gyorstöltést,

MediaTek Wi-Fi és Bluetooth chipet használ,

nincs háttérvilágítása a billentyűzetének,

fixen 8 GB RAM-mal érkezhet, memóriabővítési opció nélkül,

nem lesz észveszejtően gyors az SSD meghajtója,

a fogyasztói piacon csak 256 GB és 512 GB háttértárral lehet elérhető, de az oktatási intézmények számára rendelkezésre állhat belőle 128 GB-os változat.

A legolcsóbb MacBook induló fogyasztói ára várhatóan 700–750 dollár, nettó 223-239 ezer forint között alakulhat.

Az Apple eddigi praktikái alapján valószínű, hogy az oktatási intézmények 100 dollár engedményt kaphatnak a normál piaci árhoz képest, plusz amennyiben tényleg lesz csak számukra elérhető a 128 GB-os változat, akkor talán 200 dollárt is spórolhatnak az ajánlott fogyasztói kezdőárhoz képest.

