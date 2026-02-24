Jó hír a gamereknek, csökkenést mutat a memória ára

Kevés pozitív hírt kaptak az elmúlt hónapokban a számítógépes játékosok. A memóriaválság miatt az ősszel elrobbant a boltokban kapható DDR4 és DDR5 memóriacsomagok ára, február elejére három-négyszeresére nőtt a költségük, így a hosszú időn át megfizethető modulok hirtelen luxuscikkekké váltak.

A mostani jó hír ellenére évekig tarthat, mire újból korrekt árúvá válhat a memória

Fotó: Andrey Matveev / Unsplash

A Tom’s Hardware kivételesen jó hírrel állt elő, a február eleji csúcsot követően Németországban két 32 GB kapacitású DDR5 memóriacsomag ára is szignifikáns esést mutatott az elmúlt hetekben. A Corsair terméke a 485 eurós maximumról mostanra 425 euróra csökkent, míg a rivális Kingston csomag 550 eurós csúcsról egészen 463 euróig mérséklődött.

Ezek persze továbbra is őrült összegek ahhoz képest, hogy a kérdéses termékek a nyár végén még a 100-150 eurós ársávban voltak kaphatóak.

Irracionálisan drága a memória

Egyelőre nem tudni, hogy a pozitív trend mennyire lesz tartós, csökkenhetnek-e tovább az árak, más csomagok árai követik-e példát. Elképzelhető, hogy csak az őrült árak miatt beragadt készletektől próbálnak akár veszteséggel is szabadulni egyes forgalmazók vagy kereskedők, hogy több hely legyen a raktáraikban az eladható termékeknek.

Magyarországon egyelőre nem láthatóak érdemi előrelépések, bár a hazai piacra mindig heteket késve érnek el az árazási trendek. A helyzet brutális, hírünk írásakor a kétcsatornás kiteket vizsgálva és nagyságrendileg

16 GB DDR4 minimum 50 ezer forintba;

32 GB DDR4 legalább 90 ezer forintba;

16 GB DDR5 alsó hangon 100 ezer forintba;

32 GB DDR5 pedig 160 ezer forintba került.

A memóriaválság vége nincs kilátásban, az első negyedévben ráadásul újból robbant a memóriachipek ára. Az iparági spekulációk szerint 2030 előtt biztosan nem jár le a többszörösen túlárazott memóriamodulok és SSD-k kora.

