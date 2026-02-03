Ilyen nincs: újból megduplázódik a memória ára!

Nincs vége a memóriapiaci őrületnek, sőt: csak most jön a java. A TrendForce elemzése szerint 2026 első negyedévében újból drasztikusan emelkedhetnek a rendszermemóriaként használt DRAM és a háttértárként funkcionáló NAND chipek árai, így a laptopok, az asztali számítógépes alkatrészek, továbbá a mobilok árai is még jobban el fognak szállni.

A számítógépüket fejleszteni kívánók java a belátható jövőben sajnos csak fotón fog memóriamodult látni

Fotó: Andrey Matveev / Unsplash

A legnagyobb változás a fogyasztói számítógépekben használt DRAM esetében várható. Az előrejelzések szerint a szerződéses lapkaárak akár 105–110%-kal is növekedhetnek a tavalyi utolsó negyedévhez képest, így a számítógépekbe való memóriamodulok ára az eddigi kettő-négyszeres árrobbanást követően újból megduplázódhat.

A TrendForce ilyen árakat és árnövekedéseket még nem látott, pedig többször is kialakult már durva túlkereslet a piacon.

Annyiba kerül a memóriachip, amennyiért megveszik

A szakértők szerint az áremelkedés fő oka a tavalyi év végén kitört PC-vásárlási láz, ez jelentősen csökkentette a számítógépgyártók felhalmozott chipkészleteit. Amikor pedig a gyártók és beszállítók tartalékai megfogyatkoznak, akkor romlik az alkupozíciójuk, így a chipgyártók könnyebben emelhetik az áraikat.

A TrendForce szerint a mostani drágulás nemcsak a fogyasztói számítógépekbe szánt chipeket érinti. A szerverekhez és mobil eszközökhöz használt DRAM ára várhatóan 88–93 százalékkal nőhet az idei első negyedévben, miközben a vállalati SSD-k esetében 53–58 százalékos áremelkedést prognosztizálnak.

Az SSD-kben használatos NAND chipek átlagos drágulását 55–60% közé teszi, azaz drámaian ki fog lőni a háttértárak ára.

Ezen a ponton a TrendForce nem tartja kizártnak, hogy újból kénytelen lesz módosítani az első negyedéves előrejelzéseit, nem zárja ki a fentieknél is nagyobb mértékű drágulásokat az instabil piacon.

