Kínai memóriától válhatnak olcsóbbá a laptopok

A napokban szinte felfoghatatlan hírt kaptak a fogyasztók, a MI-cégek őrült rendelései miatt olyan szintre hágott a rendszermemóriaként használt DRAM memóriachipek iránti kereslet, hogy csak ebben a negyedévben újból megduplázódhat a lapkák ára. Ez példátlan, főleg miután az elmúlt egy évben már így is körülbelül megnégyszereződött a kérdéses chipekért elkért összeg.

A memóriaválság olyan súlyossá vált, hogy a Nikkei Asia értesülése szerint a legnagyobb számítógépgyártók, köztük az Acer, az Asus, a Dell és a HP is felvették már a kapcsolatot kínai CXMT chipgyártóval, és megkezdték a DDR5 memóriachipjeinek validálását, hátha elég jók a termékeikben való használatra.

A nagy márkák eddig csak a megszokott három chipgyártó, az SK Hynix, a Micron és a Samsung memóriachipjeit vásárolták, de a jelenlegi piaci helyzetben nincs módjukban válogatni.

Kínai chipek enyhíthetik a memóriaválságot

A CXMT kifejezetten új szereplő a piacon, csupán 2016 májusában alapították. A legújabb termékei olyan három generációnyi lemaradásban vannak a piacot uraló három nagy szereplő chipjeihez képest, 16 nm-es gyártástechnológiával készíti a lapkáit.

Jelenleg szinte csak kínai cégeket tud az ügyfelei között, a külföldi márkák elkerülték. Viszont ha most kellően jónak bizonyulnak a termékei és elkezdenek vásárolni tőle a nagy nevek, akkor megütötte a főnyereményt, főleg mivel pont a közeljövőben kíván tőzsdére lépni.

A fogyasztók számára nincs jelentősége annak, hogy ki gyártotta a számítógépükben vagy mobiljukban lévő memóriachipeket, csak működjenek.

A CXMT chipjei iránt hirtelen érdeklődni kezdett multik állítólag az USA-n kívüli piacokra szánt termékeikben használnák a DDR5 lapkáit, miután nem kívánnak 100% vámot fizetni utánuk az amerikai kikötőkbe érve. Ha minden jól megy, akkor az év végére lehetnek képesek integrálni az új beszállítót a gyártásukba.

