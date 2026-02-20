Ennyi volt! Lehúzza a rolót a Messenger oldala

Hazánk legnépszerűbb csevegője a Facebook által biztosított Messenger. Ez eredetileg a Facebook webhelyén és mobilappjában volt elérhető, ám a népszerűsége miatt Mark Zuckerberg cége félig-meddig önálló szolgáltatássá avanzsálta. Emiatt az évek során katyvasz átszervezések kezdődtek, hogy miféle eszközön pontosan hogyan használható.

A Facebook-profil nélküliek csak mobilról tudják majd használni a Messengert

Az éppen aktuális állapot, hogy számítógépes böngészőből a Facebookba belépve és a Messenger.com webhelyről használható. Mobilokon szintén két opció van, a Facebook mobilappban, továbbá a különálló Messenger mobilappal is elérhető a csevegőszolgáltatás.

A Meta most bejelentette, hogy egyszerűsítést hajt végre: idén áprilisban megszünteti a Messenger.com webhelyet, így számítógépes böngészőkből újból csak a Facebookba belépve lesz elérhető.

Egyeseknek gondot okozhat a Messenger.com megszűnése

Jó eséllyel a döntő többség számítógépes böngészőből eddig is Facebook webhelyén át használta a Messengert, számukra a mostani lépésnek semmiféle gyakorlati jelentősége sem lesz. Viszont azokkal kibabrál a Meta, akik Facebook-fiók létrehozása nélkül regisztráltak a Messenger szolgáltatásba.

Számukra két opció lesz:

létrehozhatnak maguknak egy Facebook-profilt, hogy továbbra is tudjanak a Messenger szolgáltatással csevegni a számítógépes böngészőjükből,

vagy a Messenger.com webhely megszűnését követően már csak a Messenger mobilappból tudják majd elérni a chatszolgáltatást.

A Meta nem indokolta, hogy miért kapcsolja le Messenger.com webhelyet. Elképzelhető, hogy nem használták elegen, de éppen egyéb üzleti megfontolás is állhat a helyzet mögött, de persze a kettő egyszerre is szóba jöhet.

