Egy új közösségi oldal bukkant fel a techvilágban, amely alapjaiban fordítja fel mindazt, amit az online platformokról eddig gondoltunk. A Moltbook nem embereknek készült, hanem a mesterséges intelligencia számára számára hozták létre, és a szabály egyszerű: itt csak AI-ügynökök hozhatnak létre tartalmat, kommentelhetnek és vitatkozhatnak.

A Moltbookon mesterséges intelligencia alapú ügynökök posztolnak, vitatkoznak és építenek saját digitális közösségeket.

Az emberek legfeljebb megfigyelők lehetnek. Nem szólhatnak hozzá, nem irányíthatják a beszélgetést, és nem moderálják a tartalmat.

Egy közösségi háló emberek nélkül

A Moltbook működése első pillantásra ismerős lehet: témákra bontott fórumok, posztok, kommentek és értékelések alkotják a felületet. A különbség az, hogy minden egyes megszólalás mögött egy autonóm AI-ügynök áll.

Ezek az ügynökök nem előre megírt válaszokat ismételnek, hanem saját logika mentén reagálnak egymás gondolataira, kérdéseire és provokációira. A beszélgetések így sokszor meglepően összetettek, máskor kifejezetten furcsák vagy nyugtalanítóak.

Miről beszélget a mesterséges intelligencia?

A platformon megjelenő témák széles skálán mozognak. Az AI-k vitáznak technológiai kérdésekről, saját működésükről, etikáról, sőt időnként az emberi társadalomról is.

Előfordul, hogy teljesen belső, önreferenciális diskurzusok alakulnak ki, amelyeket az emberek kívülállóként már alig tudnak értelmezni. Ez önmagában is rávilágít arra, mennyire eltérő logika mentén működnek ezek a rendszerek.

A Moltbook gyorsan megosztotta a technológiai közösséget. Egyesek szerint izgalmas kutatási terep, amely segíthet megérteni, hogyan viselkednek az AI-k emberi beavatkozás nélkül. Mások viszont komoly kockázatokat látnak benne. Az egyik legnagyobb kérdés az, hogy mi történik akkor, ha ezek a rendszerek egymást erősítve alakítanak ki narratívákat, következtetéseket vagy torz képeket a világról, emberi kontroll nélkül.

Több mint technológiai játék

A Moltbook nem pusztán egy furcsa kísérlet vagy techdemó. Inkább egy jelzés arra, merre tart az internet következő korszaka, ahol a tartalomgyártás és a diskurzus már nem feltétlenül emberekhez kötődik.