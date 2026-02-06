Több tucat nőről lopott meztelen képeket egy fiatal

Duplán veszélyben vannak a magukról meztelen képeket készítő és a párjuknak elküldő nők, hiszen nem csak a fotók bosszúpornóvá válásától, de a bűnözők általi ellopásuktól is tarthatnak. Az amerikai Illinois államban most bűnösnek vallotta magát egy 26 éves férfi, fiatal nők Snapchat üzenetküldőben tárolt képeit lopdosta, majd kereskedett velük az interneten.

Életre szóló sebbel végződhet a meztelen képek kiszivárgása, a bosszúszomjas exeket és az online csalókat nem érdeklik az áldozatok jogai

Fotó: Kevin Turcios / Unsplash

A 26 éves Kyle Svara az interneten hirdette magát azzal, hogy „bármely” nőnek képes ellopni a meztelen képeit, saját kedvtelésből és mások megbízásából olyan 4500 nőnek küldött adathalász szöveges üzeneteket. Ebben a Snap dolgozójának adta ki magát, és az volt a célja, hogy kicsikarja a célba vett személyektől a Snapchat felhasználói fiókjuk bejelentkezési adatait.

Körülbelül 570 nőtől sikerült megszereznie a belépési adataikat, és legalább 59 áldozat Snapchat-fiókjába tudott ténylegesen belépni a meztelen fotóik letöltése céljából.

Hosszú börtön vár a meztelen képeket lopott fiatalra

A sikeresen ellopott fotókkal a fiatal kereskedett is az interneten. Az egyik a szolgálatait igénybe vett személy a Northeastern Egyetem korábbi atlétikai edzője volt. Steve Waithe a hallgatók meztelen képeit akarta megszerezni, legalább 128 nő vált az áldozatává, 2024 márciusában öt év börtönbüntetést kapott online zaklatásért és csalásért.

A nyomozás során kiderült még, hogy Kyle Svara a fiókfeltörések mellett gyermekpornográfia iránt is érdeklődött: a múltban elért, másoktól kért, továbbá terjesztett ilyen tartalmakat.

Mindezeknek megfelelően Svara ellen jó néhány vádpont van: a belépési adatok lopásáért akár 2 évet, online csalásért akár 20 évet, számítógépes csalásért akár 5 évet, továbbá a gyermekpornográfiával kapcsolatos hazudozásért pedig akár 8 évet is kaphat. Az ítélethirdetése 2026. május 18-án várható.

