Több tucat nőről lopott meztelen képeket egy fiatal

Duplán veszélyben vannak a magukról meztelen képeket készítő és a párjuknak elküldő nők, hiszen nem csak a fotók bosszúpornóvá válásától, de a bűnözők általi ellopásuktól is tarthatnak. Az amerikai Illinois államban most bűnösnek vallotta magát egy 26 éves férfi, fiatal nők Snapchat üzenetküldőben tárolt képeit lopdosta, majd kereskedett velük az interneten.
A 26 éves Kyle Svara az interneten hirdette magát azzal, hogy „bármely” nőnek képes ellopni a meztelen képeit, saját kedvtelésből és mások megbízásából olyan 4500 nőnek küldött adathalász szöveges üzeneteket. Ebben a Snap dolgozójának adta ki magát, és az volt a célja, hogy kicsikarja a célba vett személyektől a Snapchat felhasználói fiókjuk bejelentkezési adatait.
Körülbelül 570 nőtől sikerült megszereznie a belépési adataikat, és legalább 59 áldozat Snapchat-fiókjába tudott ténylegesen belépni a meztelen fotóik letöltése céljából.
Hosszú börtön vár a meztelen képeket lopott fiatalra
A sikeresen ellopott fotókkal a fiatal kereskedett is az interneten. Az egyik a szolgálatait igénybe vett személy a Northeastern Egyetem korábbi atlétikai edzője volt. Steve Waithe a hallgatók meztelen képeit akarta megszerezni, legalább 128 nő vált az áldozatává, 2024 márciusában öt év börtönbüntetést kapott online zaklatásért és csalásért.
A nyomozás során kiderült még, hogy Kyle Svara a fiókfeltörések mellett gyermekpornográfia iránt is érdeklődött: a múltban elért, másoktól kért, továbbá terjesztett ilyen tartalmakat.
Mindezeknek megfelelően Svara ellen jó néhány vádpont van: a belépési adatok lopásáért akár 2 évet, online csalásért akár 20 évet, számítógépes csalásért akár 5 évet, továbbá a gyermekpornográfiával kapcsolatos hazudozásért pedig akár 8 évet is kaphat. Az ítélethirdetése 2026. május 18-án várható.
