Durvul a tanárok és a diákok közti MI-háború

A középiskolás diákok és az egyetemi hallgatók már széles tábora használ mesterséges intelligenciás chatbotokat a beadandó fogalmazásaik gyors összecsapására. Erre reagálva az oktatási intézmények és a tanárok erre szolgáló szoftverekkel próbálják kiszűrni a csalásaikat, számos oktató automatikusan átküldi az MI-detektálón a tanulók által beadott anyagokat.

A becsületesen elkészített és jól megírt dolgozatokat is MI-vel készítettnek vélik a tanárok szoftverei

Fotó: Surface / Unsplash

A csalásfelismerők miatt persze új szintre lépett a diákok és a tanárok közti MI-háború: a detektálás elkerülése érdekében a diákok elkezdték MI-alapú humanizáló szolgáltatásokkal átíratni a géppel összecsapott beadandóikat.

A humanizáló szolgáltatások nyelvtani és szerkezeti változtatásokat javasolva megszerkesztik a fogalmazásokat, hogy azok kevésbé tűnjenek MI-vel generáltnak, ne riasszanak rájuk a tanárok felismerő szoftverei.

A becsületes diákok is használják az MI-humanizálót

Mindebben semmi meglepő sincs, a humanizálók megjelenése a felek közti műszaki háború természetes következménye. Viszont van egy óriási csavar a történetben: minél jobb fogalmazási készséggel rendelkezik egy diák, annál nagyobb eséllyel adnak téves riasztást a munkáik láttán a tanárok detektálói.

Emiatt a dolgozataikat becsületesen megíró diákok is elkezdték átküldeni az írásaikat a humanizálón, nehogy a becsületükbe gázolva és rájuk rossz fényt vetve MI használatával vádolják őket a tanáraik.

A Kaliforniai Állami Egyetem oktatási tanszékének docense szerint a helyzet egyre bonyolultabb, az MI használata végtelen spirált váltott ki, a csalni próbáló és a becsületes hallgatók is ugyanazokat az MI-eszközöket használják a maguk okaikból.

Erin Ramirez szerint a detektáló szoftverek is rosszak, ő maga sosem használt MI-eszközöket a papírjai elkészítéséhez, ehhez képest 98%-ban mégis riasztanak rájuk az alkalmazások.

Nem világos, hogy hová vezet ez az áldatlanná vált állapot, jobb híján a tanárok kénytelenek lesznek továbbra is maguk megítélni a dolgozatok valódiságát. Ez középiskolában még működhet, hiszen a tanárok viszonylag jól ismerik a diákjaikat és a valódi képességeiket, de a sokkal személytelenebb, felnőtt hallgatós felsőoktatásban már nem ilyen egyszerű a helyzet. Bizonyítékot kell felmutatniuk, ha valakit csalással akarnak vádolni, ez pedig egyre nehezebb.