A felrobbant mobilja mentette meg a férfi életét

Ritkán élik meg pozitívumként a mobiljuk felrobbanását és kigyulladását az emberek, a szabályt erősítő kivételként egy brazil férfi a napokban nagyon is hálás volt ezért. Az autószerelőként dolgozó Reinaldo Duarte de Almeida a munkahelyére sétált február 18-án, mikor rátámadt két kiszökött kutya az utcán.

Ennyi maradt a kutyák által megtámadott férfi vadiúj mobiljából

Fotó: Ric Record Parana / YouTube

Az egyik állat a nyakát vette célba, a férfi védekezni próbált, így az állat harapása végül a nadrágzsebét érte – pontosan ott, ahol a húsz napja újonnan vett mobilját tartotta. A kutya foga átszúrta a készüléket, mire zárlatossá vált az akkumulátor, felrobbant és lángra kapott a telefon.

A férfi és a támadó kutya is megsérült az akku robbanásakor, de a váratlan fordulat elijesztette a megvadult állatokat.

Megértő ember a felrobbant mobil gazdája

A férfit égési sérülésekkel és harapás miatt szállították kórházba, az utóbbit nyolc öltéssel kellett összevarrni, de jól van. Almeidát megkeresték a kutya gazdái, elnézést kértek tőle, vállalták az orvosi költségeinek és az anyagi kárának a megtérítését.

Emiatt a férfi végül nem ragaszkodott ahhoz, hogy büntetőeljárás induljon a gazdák ellen. Az emberek többsége jó eséllyel nem hagyta volna ennyiben a kutyatámadást.

A rendőrség végül gondatlan állattartásként könyvelte el az esetet, a kutyákat átvitették az egyik gazda unokahúgához.

