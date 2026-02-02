Jobb lehet elkerülni a közismert márka olcsó mobiljait

A napokban bemutatta az idei belépőszintű mobiljait a Motorola. A Moto G17 és a Moto G17 Power specifikációi visszafogottak, de az ár-érték arányuk első pillantásra csábító lehet azok számára, akik egyszerű, megbízható, még egy kicsit trendinek is mondható okostelefont keresnek a 200-230 eurós (olyan 76-87 ezer forintos) szegmensben.

Egészen trendik a Motorola G17 mobilok, de a szoftveres támogatásuk minden képzeletet alulmúlónak tűnik

A hardver azonban csak az érem egyik oldala, a készülékek problémásabb aspektusa a szoftver. A mobilok még Android 15-tel kerülnek piacra, annak ellenére, hogy az Android 16 már tavaly nyáron megjelent.

Ennél nagyobb gond, hogy a Motorola nem vállalt kötelezettséget ezeknél a modelleknél az Android főverziójának a frissítésére.

Kirívóan gyengének tűnik a mobilok szoftveres támogatása

A régen prémium ligás gyártó mindössze két évnyi biztonsági frissítést ígér, legalábbis az Egyesült Királyságban. A Motorola brit weboldalán a Moto G17 esetében ez 2028 februárjáig tart, de a sok európai, többek közt például a magyar weboldalán erre utalás sincs. Az is beszédes, hogy a hivatalos bemutatóban még az Android verzióját sem említik.

Ez érhetetlen annak fényében, hogy manapság minden magára valamit is adó mobilgyártó próbálja mindig az éppen legújabb Androiddal piacra dobni a készülékeit, és a még a legolcsóbb készülékeikhez is legalább kettő főverzió-frissítést kínálnak.

A Samsung már a legolcsóbb mobiljai esetében is 2-3× hosszabb támogatást kínál a tipikusnál, például a bruttó 90 ezer forint alatt kapható Galaxy A17 esetében hat évig ígér új főverziókat és androidos biztonsági frissítéseket.

Az Android újabb főverzióit hozó frissítések régóta nem olyan látványosak, mint régen, de hosszabb távon hozzájárulnak a mobilappokkal való stabil kompatibilitáshoz, továbbá a készülékek biztonságos üzemeltetéséhez. Jó eséllyel senki sem szeretne négy-öt év múlva elsősorban azért új mobilt venni, mert például a bankjának a mobilappja nem hajlandó többé működni a régi Androidon.

