Hat embert mentett meg ez az új mobilfunkció

Kilencen haltak meg az amerikai lavinában. Túlélőket a túravezető mobiljának műholdas segélykérése mentette meg.
Csütörtökön már beszámoltunk az elmúlt évek egyik legtöbb halálos áldozatot követelt amerikai lavinájáról. A kaliforniai Tahoe-tó közelében egy tizenöt fős síelő csoportot sodort el a hegyről megindult hótömeg, négy túravezetőt és tizenegy túrázót. A mobilizált mentőalakulat hat túlélőt tudott kimenteni, nyolc holttestet találtak, az eltűntként nyilván tartott személyt halottnak feltételezik.

A túravezető mobiljának műholdas segélykérése mentette meg a túlélőket
Fotó: Hendrik Morkel / Unsplash

Most további részletek érkeztek a mentés kapcsán, a Kalifornia államban lévő Nevada megye seriffhivatalának tájékoztatása szerint a túlélőket a túravezető iPhone mobiljának Emergency SOS funkciója mentette meg.

Az Emergency SOS segítségével térerő nélkül helyeken, közvetlen műholdas kapcsolaton keresztül segítséget tudnak kérni a bajba jutottak, mobilhálózat nélkül is elérhetik a segélyhívót.

Lassan terjed az életmentő mobilfunkció

A mentést koordinált seriffhivatal munkatársa a műholdas kapcsolatnak hála négy órán keresztül folyamatosan kapcsolatban tudott maradni a lavinát túlélt csoporttal. 

Emiatt nem csak a bajba jutottak pontos helyzetét ismerték a mentők, de további a mentést segítő részleteket is sikerült tisztázni, hogy gyorsabb, hatékonyabb, mindenki számára biztonságosabb legyen az akció.

Az Apple iPhone 14 és újabb mobiloktól kezdve elérhető Emergency SOS sajnos továbbra is lassan terjed, így többek közt Magyarországon sem érhető még el. Hírünk írásakor az alábbi országokban volt igénybe vehető:

  • Ausztrália,
  • Ausztria,
  • Belgium,
  • Egyesült Államok,
  • Egyesült Királyság,
  • Franciaország,
  • Hollandia,
  • Írország,
  • Japán,
  • Kanada,
  • Luxemburg,
  • Mexikó,
  • Németország,
  • Olaszország,
  • Portugália,
  • Spanyolország,
  • Svájc,
  • Új-Zéland.

