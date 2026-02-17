Ettől az egyszerű trükktől jobbá válik a mobilja

A telefonjaik lassú működése és fura hibái rutinszerűen bosszantják a mobilozókat, sokan idővel ezek miatt vásárolnak gyorsabb processzorral vagy több memóriával szerelt készüléket. Szerencsére a pénztárca kinyitása előtt érdemes megfogadni egy rendkívül egyszerű tanácsot, amely képes lehet masszívan javítani a hétköznapi mobilhasználati élményen: érdemes rendszeres időközönként újraindítani a készüléket.

Sokkal használhatóbbá válhatnak az újraindításuk után a mobilok

Fotó: Kaboompics.com/Pexels

A tapasztalatok szerint a mobilozók jókora része rendkívül ritkán indítja újra a telefonját, egyhuzamban heteken vagy hónapokon át használják azokat. Viszont ezek az eszközök zsebben hordható számítógépek, rendkívül komplex szoftveres környezettel, így akként is érdemes tekinteni rájuk.

A mobil újraindítása tiszta lapos kezdést biztosít az Android és az iOS számára: bezáródik minden a háttérben hagyott mobilapp és mobiljáték, elillan a felesleges szemét a rendszermemóriából, a teljes szoftveres környezet újratöltődik a szükséges betöltési szekvencia alapján.

Néhány perccel az újraindítást követően top állapotba kerül a készülék, ilyenkor látszik majd a valódi teljesítménye és stabilitása. Ezen állapot alapján érdemes átgondolni, hogy szükség van-e a cseréjére.

Milyen gyakran és hogyan kell újraindítani a mobilokat?

Nincs kőbe vésett szabály arra, milyen gyakran kell újraindítani a mobilokat, de a heti egy alkalom jellemzően elég lehet a teljesítményük megőrzése és az érthetetlen hibák kikerülése érdekében.

Az újraindítás természetesen nem képes minden gondot orvosolni: nem lesz tőle gyorsabb a processzor vagy több a memória, nem teszi hibamentessé az appokat. Viszont a mobilok érezhetően simábban működhetnek utána.

A mobilok újraindítása rendkívül egyszerű, csak hosszan lenyomva kell tartani a bekapcsológombjukat, majd a pár pillanat után felugrott menüben az újraindítást kell választani. Az újraindulást követően jellemzően kóddal, mintával, jelszóval kell feloldani a készülékeket, a megszokott ujjlenyomatozás vagy arcfelismerés csak ezt követően válik újból elérhetővé a képernyőzár kinyitására.