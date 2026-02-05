Nem csak a Chrome internetes csalásokat felismerni próbáló rendszerébe férkőzik be a közeljövőben a Gemini mesterséges intelligencia. A 9to5Google exkluzív értesülései szerint többéves ígéretet beváltva a Google hamarosan lehetővé fogja tenni, hogy az MI-je magától kezelje a telefonokra telepített mobilappokat, a kapott feladat elvégzése érdekében szó szerint önállóan koppintgasson a kezelőfelületükön.

A kezdetekben csak bizonyos mobilappokban tud majd magától koppintgatni a Gemini

Fotó: Brooke Cagle / Unsplash

Konkrét példát hozva a mobilozó megkérheti majd szóban az androidos mobilján futó Geminit, hogy rendeljen számára egy sonkás-gombás pizzát.

Erre a Gemini megnyitja majd a szükséges ételrendelő mobilappot, majd a kezelőfelületét vizuális alapon, önállóan értelmezve végrehajtja a teljes kiválasztási és rendelési folyamatot.

A kezdetekben csak jóváhagyott mobilappokban működhet a funkció

Az MI-ügynöki működésre utaló információkat a Google mobilapp béta verziójában találta a kiadvány. Ezek alapján a kezdetekben a Gemini csak előzetesen jóváhagyott mobilappokat lesz képes használni, külön kell majd aktiválni a Google Labs kísérleti funkciók között, a működéséhez pedig az Android 16 jelenleg béta állapotban lévő QPR3 verziója a minimum.

A Google több kezelőfelületi szövegben is kiemelte, hogy semmiféle felelősséget sem vállal a Gemini tetteiért, de lehetővé teszi a ténykedésének valós időben való figyelését és azonnali megállítását.

A belátható jövőben a megbízhatóság lesz a mobilokon, a számítógépeken, továbbá a böngészőkben megjelenő ügynöki funkciók legnagyobb negatívuma. Ennek tetejébe ha illetéktelenek képesek rávenni a saját utasításaik elvégzésére az ügynököket, akkor kibertámadásokra használhatóak. Emiatt ha elérhetővé is válnak az MI-alapú ügynökök, akkor érdemes lehet korlátozni vagy kikapcsolni azokat, amíg a fejlesztőik nem képesek kellően robusztus védelmet felmutatni a rosszindulatú eltérítéseik ellen.

