Így használhatjuk fizetésre a mobilunkat, mutatjuk a beállításokat

Az érintéses mobilfizetés néhány év alatt teljesen hétköznapivá vált. Ugyanakkor sokan még mindig nem tudják pontosan, milyen lépések szükségesek a beállításhoz, és milyen kockázatokkal járhat a funkció használata.

Bár a mobilfizetés technológiailag biztonságos, néhány alapvető szabályt érdemes betartanunk

Fotó: voronaman / Shutterstock

Hogyan működik a mobilfizetés?

A mobilos fizetés alapja az NFC-technológia, amely lehetővé teszi, hogy a telefon és a bankkártya-terminál rövid távolságon belül adatot cseréljen. Amikor a készüléket a terminálhoz érintjük, a rendszer nem a valódi kártyaszámot továbbítja, hanem egy titkosított, egyszer használatos azonosítót.

A legtöbb modern okostelefon támogatja ezt a funkciót. Android esetén jellemzően a Google Wallet szolgáltatáson keresztül, iPhone készülékeken pedig az Apple Wallet alkalmazással használhatjuk a mobilfizetést. Mindkét esetben a bankkártyánkat digitalizáljuk, és a telefon válik fizetőeszközzé.

Bankkártya hozzáadása Android készüléken

Androidos mobilon első lépésként győződjünk meg arról, hogy az NFC be van kapcsolva a beállítások között. Ezután nyissuk meg a Google Wallet alkalmazást, majd válasszuk az új kártya hozzáadása lehetőséget.

A rendszer megkér bennünket, hogy fényképezzük be a bankkártyát, vagy manuálisan adjuk meg az adatokat. A bank ezután hitelesítést kérhet – SMS-kóddal, mobilbanki jóváhagyással vagy egyéb azonosítási móddal. A sikeres ellenőrzés után a kártya azonnal használható lesz érintéses fizetésre.

Bankkártya beállítása iPhone-on

iPhone esetén nyissuk meg a Wallet alkalmazást, majd érintsük meg a plusz ikont új kártya hozzáadásához. A folyamat hasonló: beolvashatjuk a kártyát a kamerával, vagy megadhatjuk az adatokat kézzel.

Az Apple rendszere szintén banki jóváhagyást kér. A hitelesítés után a készülék alapértelmezett fizetési móddá teszi a kártyát, és a Face ID, Touch ID vagy jelkód segítségével engedélyezi a tranzakciókat.

Mire kell figyelnünk a biztonság érdekében?

Bár a mobilos fizetés technológiailag biztonságos, néhány alapvető szabályt érdemes betartanunk:

Mindig használjunk képernyőzárat, biometrikus azonosítást vagy erős jelkódot

Ne telepítsünk ismeretlen forrásból származó alkalmazásokat, amelyek hozzáférhetnek az NFC-hez

Elveszett vagy ellopott telefon esetén azonnal tiltsuk le a készüléket és a digitális kártyát

Fontos tudnunk, hogy a mobilos fizetés során a valódi kártyaadataink nem kerülnek átadásra a kereskedőnek. Ennek ellenére, ha a telefonunk kompromittálódik, például rosszindulatú szoftver kerül rá, az veszélyeztetheti a pénzügyi adatainkat.