Kiderült az LG legőrültebb monitorának az ára

Elsőként az Egyesült Államokban előrendelhetővé vált a világ egyik legnagyobb méretű, fogyasztóknak szánt monitora. Az LG UltraGear evo G9 (52G930B) a 3000R sugár mentén ívelt, 52 hüvelykes (132 centis) kijelzőjének köszönhetően semmivel sem téveszthető össze, az orbitális panelje ráadásul 5120×2160 pixeles, azaz 4K feletti felbontású.

Sokkoló 52" képátlóval jön a legnagyobb LG UltraGear Evo G9 gamer monitor

Fotó: LG

Az őrült monitort elsősorban gamereknek szánja a gyártó, így 240 Hz frissítési sebességű, a GtG válaszideje pedig csupán 0,1 ezredmásodperc. Monitort klasszikusan számítógépes játékosok szoktak használni, ám az LG monstruma a konzolos játékosok számára is beválhat, ha bosszantaná őket a tévéjük játékra való limitált alkalmassága.

Simán rádughatják a PlayStation vagy Xbox konzoljukat HDMI kábellel.

Mega árcédulát kapott a gigamonitor

Az LG monitorának további érdekesebb tulajdonságai közül kiemelhető a 2×10W teljesítményű sztereó hangrendszer, a DisplayHDR 600 minősítés, a DCI-P3 színtér 95 százalékának a lefedése, az akár 90W teljesítmény leadására képes USB hub, továbbá számítógépes használat esetén a DisplayPort 2.1 bemenet elérhetősége.

A decemberben leleplezett termékről mindig is sejteni lehetett, hogy nem lesz olcsó mulatság, de az ára így is mélyütés lehet az érdeklődők számára: 2000 dollárt, azaz nettó 638 ezer forintot kér érte az LG.

