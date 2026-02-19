Akkora a drágaság, hogy már nászajándékba adják a memóriát

A nászajándék nem szimbolikus dolog, a gyakorlati célját a frissen házasságra lépett párok anyagi megsegítése jelenti, éppen azért is illik a személyes körülményekhez mérten bőkezűnek lenni. Egy török pár most nagy szenzációt keltett az interneten, a férj barátai gondoskodtak arról, hogy ne kelljen drága számítógépes komponensekkel terhelni a közös kasszát, már ha egyáltalán volna mód a megvásárlásukra.

Nagyságrendileg olyan kétmillió forint értékű PC-s hardvert lógattak nászajándékként a friss házasok nyakába

Fotó: DailyTurkic / X

A közösségi médiában szenzációt keltett videó alapján minimum a férj részéről nagy volt az öröm, mikor az egyik barátja szépen becsomagolva a nyakába akasztott egy MSI GeForce RTX 5090 Suprim videókártyát, ez itthon a napokban bruttó 1,4 millió forintért volt kapható.

Mindenki a hasznos nászajándéknak örül a legjobban

Ezzel ráadásul nem ért véget a móka, a segítőkész barát a feleség nyakába is tett hat darab DDR5 memóriamodult. Ezeknek a pontos jellege nem vehető ki, így az értékük sem becsülhető meg, de talán jobb is így. Végül egy másik barát egy Intel Core Ultra 9 processzorral járult hozzá az ünnepi hangulathoz, ami feltehetően olyan 200 ezer forintnyi érték.

Turkish man gifted his friend RAMs and graphics cards as a wedding present.pic.twitter.com/SzhrKIAq0Y — Daily Turkic (@DailyTurkic) February 15, 2026

Mindezen hardverekkel felszerelve a friss házasoknak már csak viszonylag bagó pénzt kell költeniük, hogy legyen egy komplett, csúcskategóriás gamer számítógépük. Ez óriási segítség lehet a házastársak közti pénzügyi nézeteltérések elkerülésében.

