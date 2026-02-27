Elképesztő dolgot állít a NATO az iPhone telefonokról

A naprakész szoftverű iPhone-ok feltörése évek óta még a titkosszolgálatok számára is óriási kihívást jelent, hacsak nem bizonyul lehetetlennek. Ennek fényében talán nem is annyira meglepő az Apple csütörtöki bejelentése: a NATO jóváhagyta, hogy az iOS 26 és iPadOS 26 rendszerű eszközökön a katonák, a diplomaták és egyéb dolgozók extra védelmi szoftverek és különleges beállítások nélkül kezeljenek egyes titkos információkat.

Ha a NATO számára is elég biztonságos az iPhone, akkor a fogyasztóknak sincs mitől félniük

Fotó: Apple

A jóváhagyás a „NATO RESTRICTED” minősítésű információkra vonatkozik, ez a NATO titkosítási szintjei közül a legalacsonyabb. Olyan információkra és dokumentumokra érvényes, amelyek nyilvánosságra kerülése nem lenne a világ vége, de hátrányosan érintené a NATO érdekeit.

Német kormányügynökség végezte a NATO által elismert minősítést

A mostani jóváhagyást átfogó bevizsgálás előzte meg, amelyet a német Szövetségi Információbiztonsági Hivatal (BSI) végzett. A teszt eredményeként a hivatal elsőként a német kormány számára hagyta jóvá a titkos adatok tárolását a legújabb szoftverrel szerelt iPhone és iPad eszközökön, ez lett most kiterjesztve a NATO adatait kezelő személyekre.

Az Apple természetesen rendkívül büszke a fejleményre, hiszen a minősítés megszerzése igazolja, hogy tényleg rendkívül biztonságosak a fogyasztói piacon kapható mobiljai és táblagépei.

