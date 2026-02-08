Legendássá vált ez az antenna nélküli telefon

A mobiltelefonok történetében kevés olyan készülék akad, amelyet még évtizedekkel később is nosztalgiával emlegetnek. A Nokia 3210 pontosan ilyen. Ez volt az egyik első széles körben elterjedt mobil, amely külső antenna nélkül készült, és ezzel alapjaiban változtatta meg, hogyan néz ki egy telefon.

Ez volt az eredeti Nokia 3210

Amikor az antenna eltűnése forradalom volt

A kilencvenes évek végén a legtöbb mobiltelefon tetejéből még hosszú antenna állt ki. Ezek nemcsak sérülékenyek voltak, hanem kényelmetlenek is. A Nokia 3210 egyik legnagyobb újítása az volt, hogy az antennát a készülékházba rejtették. Ez akkoriban komoly technológiai és dizájnbeli előrelépésnek számított, és azonnal megkülönböztette a modellt a konkurensektől.

A készülék formája lekerekített, barátságos volt, a cserélhető előlapok pedig lehetővé tették, hogy mindenki a saját stílusára szabja. Ez ma már természetesnek tűnik, de akkoriban kifejezetten újdonság volt.

Nem okos, mégis szerethető

A Nokia 3210 messze volt attól, amit ma okostelefonnak nevezünk. Nem volt benne kamera, internetböngésző vagy alkalmazásbolt. Tudott viszont telefonálni, SMS-t küldeni, és napokig bírta egyetlen töltéssel. Ez a megbízhatóság tette igazán népszerűvé.