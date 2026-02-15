Vérlázító funkciót kaphatnak az okosszemüvegek

A The New York Times forrásai szerint a Facebook anyavállalataként működő Meta azt tervezi, hogy arcfelismerést épít Ray-Ban és Oakley márkanevek alatt forgalmazott okosszemüvegeibe. A belsőleg Name Tag néven emlegetett funkció lehetővé tenné, hogy a viselők mesterséges intelligenciával azonosítsák a környezetükben lévő személyeket, és információkat kapjanak róluk.

Nem lehetne mit tenni az arcfelismerős okosszemüvegben az utcán járók ellen

Fotó: Meta

A Meta etikai és technikai aggályok miatt még az első Ray-Ban okosszemüveg fejlesztésekor elvetette az arcfelismerési funkció ötletét. Most viszont az okosszemüvegek váratlan piaci sikere, továbbá az engedékenyebbnek vélt politikai környezet hatására ismét napirendre került a fejlesztés.

Még nincs döntés arcfelismerős okosszemüvegek ügyében

A források szerint ugyan belső fejlesztési munka már folyik az okosszemüvegek arcfelismerő funkcióján, de nincs végleges döntés a tényleges bevezetése és egyes kritikus részletek kapcsán.

A legfontosabb kérdést a felismerhető személyek köre jelenti.

A funkció működését tekintve az lenne a legcélszerűbb, ha minden nyilvános közösségi médiás profillal rendelkező személy azonosítható volna az okosszemüvegekkel, azonban ez túl botrányosnak bizonyulhatna. Felmerült, hogy csak a viselők közösségi médiás ismerőseire korlátozzák az arcfelismerést, de ennek látszólag nem sok értelme van.

„Az arcfelismerő technológia az amerikai utcákon különösen súlyos fenyegetést jelent arra a hétköznapi anonimitásra, amely mindannyiunk számára célszerű. Ez a technológia visszaélések táptalaja” – reagált a Meta ötletére Nathan Freed Wessler, az American Civil Liberties Union jogvédő szervezet jogásza.

A Meta ötletével nem szimpatizálók számára jó hír, hogy a Zuckerbergék akár a Ray-Ban és az Oakley márkák anyacégével, az EssilorLuxotticával is ütközőpályára kerülhet az arcfelismeréses elképzelés miatt.

Az EssilorLuxottica tavaly világszerte 7 millió a Metával közösön készített okosszemüveget értékesített, szó szerint nem képes eleget gyártani belőlük, akkora az irántuk való kereslet. Viszont a prémium márkáinak megítélését súlyosan megtépázó botrányba biztosan nem szeretne kerülni, már annak is örülhet, hogy eddig még nem kerekedett túl nagy botrány az okosszemüvegekben lévő kamerák miatt.