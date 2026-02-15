Vérlázító funkciót kaphatnak az okosszemüvegek

A The New York Times forrásai szerint a Facebook anyavállalataként működő Meta azt tervezi, hogy arcfelismerést épít Ray-Ban és Oakley márkanevek alatt forgalmazott okosszemüvegeibe. A belsőleg Name Tag néven emlegetett funkció lehetővé tenné, hogy a viselők mesterséges intelligenciával azonosítsák a környezetükben lévő személyeket, és információkat kapjanak róluk.
A Meta etikai és technikai aggályok miatt még az első Ray-Ban okosszemüveg fejlesztésekor elvetette az arcfelismerési funkció ötletét. Most viszont az okosszemüvegek váratlan piaci sikere, továbbá az engedékenyebbnek vélt politikai környezet hatására ismét napirendre került a fejlesztés.
Még nincs döntés arcfelismerős okosszemüvegek ügyében
A források szerint ugyan belső fejlesztési munka már folyik az okosszemüvegek arcfelismerő funkcióján, de nincs végleges döntés a tényleges bevezetése és egyes kritikus részletek kapcsán.
A legfontosabb kérdést a felismerhető személyek köre jelenti.
A funkció működését tekintve az lenne a legcélszerűbb, ha minden nyilvános közösségi médiás profillal rendelkező személy azonosítható volna az okosszemüvegekkel, azonban ez túl botrányosnak bizonyulhatna. Felmerült, hogy csak a viselők közösségi médiás ismerőseire korlátozzák az arcfelismerést, de ennek látszólag nem sok értelme van.
„Az arcfelismerő technológia az amerikai utcákon különösen súlyos fenyegetést jelent arra a hétköznapi anonimitásra, amely mindannyiunk számára célszerű. Ez a technológia visszaélések táptalaja” – reagált a Meta ötletére Nathan Freed Wessler, az American Civil Liberties Union jogvédő szervezet jogásza.
A Meta ötletével nem szimpatizálók számára jó hír, hogy a Zuckerbergék akár a Ray-Ban és az Oakley márkák anyacégével, az EssilorLuxotticával is ütközőpályára kerülhet az arcfelismeréses elképzelés miatt.
Az EssilorLuxottica tavaly világszerte 7 millió a Metával közösön készített okosszemüveget értékesített, szó szerint nem képes eleget gyártani belőlük, akkora az irántuk való kereslet. Viszont a prémium márkáinak megítélését súlyosan megtépázó botrányba biztosan nem szeretne kerülni, már annak is örülhet, hogy eddig még nem kerekedett túl nagy botrány az okosszemüvegekben lévő kamerák miatt.
Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!