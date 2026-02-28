Bűntárssá tenné az okostévék gazdáit az adatszippantó cég

Elképesztő csalival állt elő az amerikai Bright Data. Ez egy adatgyűjtő cég, amely óriási mennyiségű adatot gereblyézik össze az internetről az ügyfelei számára, például mesterséges intelligenciák fejlesztőire kell gondolni. A nagy kérdése, hogy mi lenne akkor, ha az okostévéken ingyen reklámmentesíteni lehetne a streaming szolgáltatásokat, vagy csökkenthető volna a havidíjuk?

Okostévéken keresztül is álcázná az adatforgalmát az ipari méretekben adatokat gereblyéző cég

Fotó: Mahrous Houses / Unsplash

Ez túl szépnek tűnik ahhoz, hogy igaz legyen, de van üzleti elképzelés mögötte. A Bright Data arra szeretné rávenni a streaming szolgáltatókat, hogy építsék be a szoftveres eszközét az okostévés appjaikba, majd akciókkal vegyék rá a készülékek használóit, hogy engedélyezzék a komponens működését.

A komponens lehetővé tenné a cég számára, hogy internetre való nyilvános kilépési pontként használja a felhasználók okostévéit, azaz képes volna magát az okostévék használóinak álcázva böngészni a netet.

Az MI-cégek profitálnának az okostévés manipulációból

Efféle proxyhálózatokat jellemzően kiberbűnözők építenek ki, túlterheléses támadásokhoz vagy a valódi IP-címük elmaszkolására használják azokat. A cég szerint neki két okból lenne szüksége ilyenre, például ez megkönnyítené a webhelyek országspecifikus változatainak a tartalmi indexelését.

Viszont nem ez a vállalat legfontosabb célja: másoktól érkezőnek álcázná az internetes forgalmát, mert rengeteg webhely blokkolni próbálja az engedély nélküli és agresszív adatgyűjtését.

Az okostévék gazdáinak a háta mögött bujkálna, hogy minden jogi és műszaki tiltási kísérlet ellenére letölthesse az internetről azokat a gyakran jogvédett adatokat, amelyek kellenek az ügyfeleinek, legyen az szöveg, kép, videó.

A Bright Data azt állítja, hogy ha a streaming appok rávennék a működésének jóváhagyására a nézőket, akkor minden legális volna. Az ügyfeleit pedig megválogatja, így nem történhetne meg olyan, hogy azok a rendszereit kölcsönvéve bajba kevernék az okostévék gazdáit.

A cég szerint csak otthoni felhasználókon keresztül a világ 195 országában máris 150 milliónál több nyilvános kilépési ponttal rendelkezik, naponta több ezer gigabájt adatot szipkázik fel rajtuk keresztül.

A szoftveres komponense leginkább számítógépekre kerül fel különféle egyénileg letöltött és telepített alkalmazásokon keresztül, de a cég szerint csak felhasználói jóváhagyással működhet. Az aktiválása esetén az alkalmazások fejlesztői például reklámmentesítést ajánlhatnak fel a számítógépezőknek, a rendszere állítólag megfelel a GDPR és a CCPA szabályozásoknak.