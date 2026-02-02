Váratlan gamerfunkcióval jönnek a Samsung okostévéi

Az elmúlt évtizedben a számítógépes gamerek körében is népszerűvé vált a játékok kontrollerrel való irányítása, ezzel párhuzamosan pedig nőni kezdett az alkalmanként vagy rendszeren monitor helyett okostévén játszók aránya is. Ezt felismerve a Samsung most váratlan fejlesztést jelentett be, az OLED paneles S95H / S90H (165 Hz) és S85H (120 Hz) okostévéi az AMD FreeSync Premium Pro mellett az NVIDIA G-Sync váltakozó képfrissítési technológiát is támogatják.

A Samsung három idei OLED okostévéje is támogatja az NVIDIA G-Sync képszinkronizációt

Fotó: Samsung

A funkciónak köszönhetően a prémium okostévék lényegében komoly gamermonitorrá válnak az NVIDIA GeForce videókártyát használó, számítógépes játékosok számára.

Okostévék mellett monitorokon is kínálja a G-Sync-et a Samsung

A G-Sync lényege, hogy a kijelző frissítési frekvenciája folyamatosan igazodik a videókártya által küldött képkockák számához. Emiatt a gyakran feltűnő bemeneti késleltetést okozó vertikális szinkronizáció (V-Sync) bekapcsolása nélkül is megszűnik a kép széttöredezése, továbbá erősen ugráló képkockasebesség esetén is simán futónak fog érződni a játék.

Sajnos az NVIDIA G-Sync-kel kompatibilis okostévéinek az árait és a piacra kerülésük idejét még mindig nem árulta el a Samsung.

Természetesen az okostévé helyett monitoron játszó gamerek sem maradnak ki a jóból, a Samsung szerint a legújabb Odyssey G6 (G60H, G61SH) szériás monitorai is támogatják a G-Sync technológiát.

