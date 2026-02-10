Nem semmi: 26 milliós órabérért dolgozott a híresség

Az emberek döntő többsége számára felfoghatatlan, hogy miként képesek egyesek internetes influencerkedésből luxus életmódot folytatni, de most jött egy konkrét példa, ami tisztázza az órabéreik kérdését. Az Overwatch kompetitív játékot profi szintén űzött, majd általános streamer hírességgé vált Félix „xQc” Lengyel a Dexertónak adott interjújában különféle népszerű kérdésekre válaszolt, amelyek között persze anyagi természetűek is akadtak. A 30 éves fiatalember kanadai, de sejthetően akadnak magyar felmenői.

Luxus órabérre tudja váltani xQc az 1 millió közösségi médiás követőjét

Fotó: xQc / Kick

A pénzügyekről viszonylag nyíltan beszélő xQc szerint az internetes játékközvetítései során az eddigi legerősebb napon 57 ezer dollárt is keresett reklámbevételen keresztül, de szerencsejátékos közvetítéssel egyszer napi 15 millió dollárt is kasszírozott.

Ilyen sorrendben 18 millió és 4,74 milliárd (!) forintokról beszélünk.

Rekord órabért hozott a Call of Duty népszerűsítése

A fiatalember szerint az eddigi legnagyobb szponzori üzletét az Activisionnel kötötte, a kiadó 316 millió forintnak megfelelő 1 millió dollárt adott azért, hogy 12 órán keresztül játsszon a Call of Duty: Warzone lövöldözős játékkal.

Ezt legfeljebb két hét alatt kellett volna teljesítenie, de végül egy maratoni élő közvetítésben letudta az egészet, hajlandó volt megerőltetni magát az óránként több mint 26 millió forintos gázsiért.

A béreknél tartva vannak olyanok, akik valódinak titulálható munkából is képesek kiválóan megélni, nemrég nagy szenzációt keltett egy Svédország és az USA között ingázó nővér.

