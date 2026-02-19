Hivatalos az idei legolcsóbb Google Pixel mobil

Az elmúlt napok kedvcsinálóit követően a Google bemutatta a Pixel 10a-t, ez lesz az idei legolcsóbb mobilja, de szokásához híven középkategóriásnak pozicionálta. Olyanoknak szánja, akiknek nem kell csúcstelefon, de hajlandóak egy picit mélyebben a zsebükbe nyúlni egy minden fontos téren korrekt teljesítményt kínáló készülékért.

Jelenleg csak az USA-ban használható a Google Pixel 10a műholdas segélykérési funkciója

Fotó: Google

A Google Pixel 10a kinézetre nagyrészt megmaradt a korábbi irányvonalnál, a formavilágát tekintve a prémium felhozatalhoz próbál illeszkedni.

Viszont a hátlapi kamerákat tartalmazó szigete belesimul a burkolatába, így az asztalra fektetve nem billeg a telefon, ez régóta ritkaság.

Nagyon hosszú támogatással jön a Pixel 10a

A középkategóriás tradícióknak megfelelően nincs fájó megkötés a hardverek és a képességek terén. A telefonba 6,3” átlójú és 1080×2424 pixeles pOLED kijelző került, amely 120 Hz frissítési sebességre, továbbá akár 3000 nit csúcs fényerőre is képes. A kijelző védelme is fejlődött, az előd Gorilla Glass 3 üvegét Gorilla Glass 7i váltotta, így javult a karcállóság és az ütésállóság.

Belesimul a hátlapi kamerasziget a Pixel 10a házába

Fotó: Google

A kamerarendszer 48 MP-es fő egységből és 13 MP-es ultraszéles látószögű lencséből áll. Visszatértek az olyan szeretett funkciók, mint az asztrofotó mód, a Varázsradír, továbbá a Legjobb felvétel. Újdonság az Auto Legjobb felvétel, ez sorozatfelvétel képei közül választja ki a legjobbat, és a Kamerasegéd, amely a Gemini segítségével ad tanácsokat a jobb kompozícióhoz.

Konzervatív és fiatalos színekben is elérhető lesz a Google Pixel 10a

Fotó: Google

A készülékben maradt az elődjében is bizonyított a Tensor G4 rendszerlapka, 8 GB RAM-mal és modelltől függően 128 GB vagy 256 GB tárhellyel megspékelve. Fontos újítás a Satellite SOS funkció, amely mobilhálózat hatósugarán kívül is lehetővé teszi műholdas kapcsolaton keresztüli segélyhívást, bár ez sajnos még mindig csak az Egyesült Államokban használható.

A Google által készített mobil lévén a Pixel 10a hosszú szoftveres támogatást fog élvezni. Az Android 16-tal piacra kerülő készülék hét évig megkapja a legújabb Androidokat és az androidos biztonsági frissítéseket, plusz a Pixel telefonok extra funkciófrissítéseit.

Hazánkban a Google Pixel 10a forgalmazása 2026. március 4-én kezdődik, nagyobb szaküzletek mellett a Telekom és a Yettel kínálatában is elérhető lesz. A 128 GB háttértárú modelljének ajánlott fogyasztói ára 220 090 forint lett, míg a 256 GB-os variánsára hivatalosan 259 990 forintos árcédula kerül.