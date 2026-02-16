Reagált a PlayStation arra, hogy meghívták az esküvőre

A gamerek érzelmi világában komoly szerepet tölt be a videójátékozás, sokukat gyerekkoruktól kezdve kísérik a kedvenc márkáik és a szeretett emlékeik. Ettől függetlenül egy fiatal amerikai pár szokatlan lépésre vetemedett, levélben meginvitálták a Sony konzolos üzletágának képviselőit az esküvőjükre, hogy még a PlayStation is része legyen a nagy napjuknak.
A többség valószínűleg nem gondolta volna, hogy kapnak majd bármiféle visszajelzést a levélre, de valaki vette a fáradtságot a vállalatnál a reagálásra.
A fiatalok egy virálissá vált Instagram-videóban mutatták meg a Sony válaszát: a cég ismeretlen munkatársa egy kézzel írt üdvözőlapon gratulált számukra, továbbá nászajándékként bedobott néhány digitális játékkódot tartalmazó kártyát a borítékba.
Aidan és Kirsten, gratulálunk a házasságotokhoz!
– állt az üzenetben.
Ingyen játékokat kaptak a PlayStationtől
A felvétel alapján a gamer házaspár többek közt a Marvel’s Spider-Man 2-t és a Horizon Call of the Mountaint kapta nászajándékba, de akadt Fortnite-ban beváltható kód is.
Köszönjük, PlayStation! Nagyon kedvesek vagytok. Gyerekkorunk óta imádjuk a PlayStationt
– fűzte hozzá az instagramos bejegyzéshez Kirsten.
