Reagált a PlayStation arra, hogy meghívták az esküvőre

A gamerek érzelmi világában komoly szerepet tölt be a videójátékozás, sokukat gyerekkoruktól kezdve kísérik a kedvenc márkáik és a szeretett emlékeik. Ettől függetlenül egy fiatal amerikai pár szokatlan lépésre vetemedett, levélben meginvitálták a Sony konzolos üzletágának képviselőit az esküvőjükre, hogy még a PlayStation is része legyen a nagy napjuknak.

Delegációt nem küld a rajongók esküvőjére a PlayStation, de nem hagyta hidegen az invitáció

Fotó: Emma Bauso / Pexels

A többség valószínűleg nem gondolta volna, hogy kapnak majd bármiféle visszajelzést a levélre, de valaki vette a fáradtságot a vállalatnál a reagálásra.

A fiatalok egy virálissá vált Instagram-videóban mutatták meg a Sony válaszát: a cég ismeretlen munkatársa egy kézzel írt üdvözőlapon gratulált számukra, továbbá nászajándékként bedobott néhány digitális játékkódot tartalmazó kártyát a borítékba.

Aidan és Kirsten, gratulálunk a házasságotokhoz!

– állt az üzenetben.

Ingyen játékokat kaptak a PlayStationtől

A felvétel alapján a gamer házaspár többek közt a Marvel’s Spider-Man 2-t és a Horizon Call of the Mountaint kapta nászajándékba, de akadt Fortnite-ban beváltható kód is.

Köszönjük, PlayStation! Nagyon kedvesek vagytok. Gyerekkorunk óta imádjuk a PlayStationt

– fűzte hozzá az instagramos bejegyzéshez Kirsten.

