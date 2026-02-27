Nem jönnek többé számítógépekre a PlayStation játékai?

Kitörő öröm fogadta a számítógépes játékosok részéről a Sony néhány évvel ezelőtt stratégiaváltását, a Horizon Zero Dawnnal kezdve 2020 végétől elkezdte számítógépekre is kiadni a korábban PlayStation-exkluzív sikerjátékait. Ugyan a termékek PC-s változataira minimum egy évet kellett várni a konzolos megjelenésüket követően, de így is óriási előrelépés volt, hogy újabb platformon váltak elérhetővé a PlayStation Studios legjobb alkotásai.

Újból PlayStation-exkluzívokká válhatnak a Sony egyjátékos húzócímei

Fotó: Guerrilla Games / PlayStation

Jason Schreier újságíró most váratlan bombát dobott az ügyben, a Triple Click podcast vendégeként elmondta, hogy tudomása szerint vége a szép időknek. A forrásai szerint a Sony visszatáncolt ettől a stratégiától, a jövőben várhatóan csak az élő szolgáltatásos játékait fogja kiadni PlayStation mellett PC-re is

Az egyjátékos sikercímei a jövőben újból PlayStation-exkluzívokká válhatnak, nem lesz belőlük PC-s változat, még késleltetett kiadással sem.

Újból változóban van a PlayStation piaci helyzete

Schreier szerint a stratégiaváltás fő oka, hogy üzletileg nem elég sikeresek a Sony játékainak számítógépes változatai. Erről már tavaly szó esett, egy független elemzőcég szerint nagyot estek PC-n a játékainak az eladásai, bár a számok alapján még így is bomba üzletnek tűnt az átiratok elkészítése.

Schreier azt állítja, hogy hamarosan további információkkal fog előállni az ügyben, így nem kívánta túlságosan firtatni a kérdést.

Viszont fontos látni, hogy következő konzolgenerációtól előreláthatóan a Sony lesz az egyetlen klasszikus otthoni konzolokat készítő cég. Az új Xbox egy drága és prémium számítógépnek ígérkezik, amelyet a keménymagos xboxosoknak szánnak, nem pedig a csak 500-600 dollárt játékgépre áldozni kívánó gamereknek, vagy a gyerekeiknek konzolt venni kívánó szülőknek.

A PS6 szinte monopóliummal rendelkezhet az otthoni játékkonzolok piacán: a volt xboxosok java is kénytelen lesz a Sony konzolját venni, hacsak nem csapnak fel nyíltan vagy burkoltan PC-s játékosnak.

A következő generációban elárvult konzolos játékosok milliói csatlakozhatnak a PlayStationnel rendelkezők táborához, így újból működhet és fontossá válhat a Sony számára a stratégia, hogy kiváló exkluzívokkal kell eladni a játékkonzolt. A PlayStation 6 legnagyobb riválisa a PC lesz, így kontraproduktív lenne, ha elérhetőek volnának rajta a Sony húzócímei.