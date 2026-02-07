Szomorú hír jött: Búcsúzik Magyarországtól a PlayStation

Szokás szerint péntekre időzítve elszomorító hír érkezett, az Xbox és a Nintendo után a jelek szerint a PlayStation is megszünteti a közvetlen magyarországi jelenlétét. A PLAION Partners ügyvezető igazgatója a LinkedIn közösségi oldalon bejelentette, hogy 2026. május 1-től kezdve a cége átveszi a Sony PlayStation termékek hivatalos forgalmazását Csehországban, Magyarországon, továbbá Szlovákiában.

A riválisok után a PlayStation is felszámolhatja a közvetlen hazai jelenlétét

Fotó: Samuel Regan-Asante / Unsplash

Hírünk írásakor még nem voltak világosak a részletek, de a bejelentés alapján a tavasz végétől nem lesz többé közvetlen magyar képviselete a PlayStationnek. Helyette a Sony kiszervezi egy külföldi harmadik félnek a magyar piac ellátását, hazánk a jövőben több másik kisebb piaccal együtt lesz kezelve.

Nem kell majd külföldről rendelni a PlayStationt

A változás ellenére a Sony PlayStation termékek várhatóan a megszokott módon elérhetőek maradnak a hazai boltokban, azaz nem vonul ki Magyarországról a márka. Jó esély van rá, hogy a Sony konzolját használó, vagy azok megvásárlásán gondolkodók semmiféle változást sem fognak tapasztalni, legfeljebb a telefonos ügyfélszolgálat elérhetősége változhat, bár ennek a számát már régóta szinte rejtegette a Sony.

Az üzleti manőver célja minden bizonnyal a költségcsökkentés, a kisebb piacokon bő öt évvel a piacra dobása után már nem fogy olyan jól PlayStation 5, hogy üzletileg racionális legyen helyi leánycégeken keresztül intézni a forgalmazását. Ezen túlmenően még a memóriaválság is megfontolás lehetett, idén elkerülhetetlenül jelentősen emelkedni fog a PS5 ára, ami az árérzékeny országokban kegyetlenül visszavetheti az eladásait.

Nem ez a Sony első költségcsökkentési lépése, a vállalat úgy két hete közölte, hogy kiszervezi az okostévéinek tervezését és gyártását a kínai TCL-nek.

