Talán mégsem drágul idén a PS5 játékkonzol

Teljes a bizonytalanság az elektronikai iparban a memóriaválság miatt, nem csak sokszorosukra drágultak a számítógépekben, mobilokban, vagy épp a PS5-höz hasonló játékkonzolokban használatos memóriachipek, de súlyos hiány van belőlük. Az utóbbi miatt az idei év második felében tömegével mehetnek csődbe az olcsó elektronikai termékek gyártói, sokuk várhatóan nem lesz képes chipeket szerezni az eszközeinek legyártásához.

Alternatív módon vasalná be a gamereken a PS5 megnőtt gyártási költségét a Sony

Fotó: JESHOOTS / Unsplash

Most egy fokkal derűsebb hír érkezett a memóriaválság kapcsán. A Sony pénzügyi igazgatója elmondta a részvényeseknek, hogy az immáron 92 millió feletti eladott darabszámnál járó PlayStation 5 gyártása várhatóan nem fog idén akadozni, elég memóriachip áll majd rendelkezésére a játékkonzol iránti igények zavartalan kielégítéséhez.

Elmaradhat idén a PS5 árának megemelése

Ennél is érdekesebb a konzol tulajdonosainak és a megvásárlásán gondolkodóknak, hogy a Sony deklaráltan szeretné elkerülni a PS5 vételi árának a megemelését. A termékbe kerülő chipekért mindenki máshoz hasonlóan kénytelen lesz sokkal többet fizetni, ám ezt ellensúlyozandó növelné a használatban lévő konzolokból származó bevételét.

Javítaná a játékok és a kiegészítőik eladásait, növelné a mikrotranzakciókból és a havidíjas előfizetésekből származó bevételét.

A Sony kifejezetten szerencsés helyzetben van, hiszen a memóriaválság beköszöntére eladta a PS5-ből valaha elfogyó mennyiség nagyobbik részét. Egyre kevesebbet kell gyártania a konzolból, miközben a hardveres felárat több tízmillió fős aktív játékosbázison kell valahogy bevasalnia.

Nem kell felhasználónként nagy mértékben növelnie a bevételt, hogy életképes legyen az ötlete.

Kapcsolódó érdekességként az a hír járja, hogy a memóriaválság miatt éveket csúszik a PlayStation 6 megjelenése, ami érthető az állítólag beletenni kívánt memória mennyiségének a fényében.

